В Антарктиді знайшли “капсулу часу”: що приховує лід віком шість мільйонів років (фото)

Учені знайшли в Антарктиді повітря віком шість мільйонів рокі. Фото: COLDEX Collaboration

Учені з’ясували, що фрагмент льоду, знайдений у Східній Антарктиді, містить повітря, якому близько шести мільйонів років. Це — найдавніший із відомих науці зразків льоду, який дає змогу побачити атмосферу Землі у далекому минулому.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Дослідники з Центру вивчення найдавнішого льоду (COLDEX) зазначили, що унікальний зразок було знайдено в районі пагорбів Аллан на південному сході Антарктиди. Саме тут команда дослідників виявила на фрагмент крижаних порід із крихітними бульбашками повітря, які збереглися з доісторичних часів.

Як пояснила провідна авторка роботи, геофізик Сара Шеклтон з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, знайдені зразки є «кліматичними знімками», що демонструють, яким було повітря на Землі у період, коли планета була значно теплішою. За її словами, цей лід майже вдвічі старший за найдавніші відомі раніше крижані керни, вік яких не перевищував 2,7 мільйона років.

Крижані керни — це циліндричні зразки, які бурять із товщі льодовиків для аналізу минулого клімату. Зазвичай, щоб дістатися найстаріших шарів у Східній Антарктиді, потрібно бурити на глибину понад два кілометри. Проте в пагорбах Аллан лід піднявся ближче до поверхні завдяки вітрам і морозу — його можна виявити вже на глибині 100–200 метрів.

Під час кількох польових сезонів команда COLDEX отримала три керни й визначила їхній вік за ізотопами аргону. За допомогою лазерної спектроскопії також проаналізували ізотопи кисню в талій воді. Дані свідчать: протягом мільйонів років клімат у цьому регіоні поступово охолоджувався, і температура впала приблизно на 12 °C.

Один зі зразків — брудний базальний лід із мінімальним вмістом газів — може виявитися ще старшим за шість мільйонів років. Дослідниця припускає, що це може бути повторно замерзла вода, утворена за тепліших умов, проте точне походження цього шару поки залишається загадкою.

Науковці вважають, що такі знахідки — справжня «машина часу», яка дає змогу відтворити історію атмосфери й клімату планети. Подальше дослідження давнього льоду допоможе краще зрозуміти природні зміни клімату й порівняти їх із сучасними процесами глобального потепління.

«Ми вважаємо, що лише трохи доторкнулися до можливого, і попереду ще багато даних, як нові вимірювання, так і нові керни. Виходячи з того, що ми знайшли досі, ми вважаємо, що може бути ще давніший лід, який ще належить відкрити», — зазначила Шеклтон.

Один зі зразків льоду. Фото: COLDEX Collaboration

Нагадаємо, вчені вперше виявили мікроорганізми, які фіксують азот під арктичним льодом — явище, яке раніше вважали неможливим.