В Apple збираються заблокувати деякі айфони: хто ризикує залишитися без смартфона

Вчора, 12 вересня, для бета-тестерів було запущено новітній захід Apple щодо запобігання крадіжкам: блокування активації компонентів iPhone. Цей крок, ймовірно, викликає деякі суперечки, оскільки певна частина користувачів, які ремонтували свої смартфони з використанням деталей, знятих зі зламаних пристроїв, можуть залишитися без смартфона.

Про це пише 9TO5Mac.

Компанія Apple вже давно шукає дієві способи захисту iPhone від крадіжок. Оскільки гаджети поки що не можуть буквально бити злочинців по руках, виробник створює перешкоди для користування викраденими смартфонами.

Зокрема, в iPhone є функції Find My та Activation Lock. Перша дозволяє відстежити загублений чи викрадений пристрій, навіть якщо він виключений, а друга не дозволяє активувати смартфон та користуватися ним без введення Apple ID та пароля першого власника, навіть якщо налаштування скинуті до заводських.

Запровадження цих функцій свого часу добряче обвалило ринок крадених айфонів, але не вирішило проблему остаточно. Наразі злодії все одно крадуть смартфони Apple, щоб розібрати їх та продати як запчастини.

Блокування активації для деталей iPhone

Ще у квітні Apple оголосила, що вирішить цю проблему, поширивши блокування активації на ключові компоненти iPhone.

Apple збирається поширити свою популярну функцію Activation Lock на ключові компоненти iPhone, щоб запобігти розбиранню вкрадених iPhone на деталі. Якщо пристрій, що ремонтується, виявляє, що підтримувана деталь була отримана з іншого пристрою з включеною Activation Lock або Lost Mode, можливості калібрування для цієї деталі будуть обмежені.

Ця функція вже виявлена ​​в фінальній бета-версії iOS 18 і пов'язує ваш Apple Account не тільки з вашим iPhone, але і з такими компонентами, як акумулятор, камери та дисплей, на основі їх індивідуальних серійних номерів.

Звичайно, це не вирішить проблему повністю, оскільки не покриває всі компоненти, і, можливо, знайдуться ті, хто змириться з відсутністю калібрування і постійними повідомленнями, що будуть спливати на екрані, в обмін на дешевий ремонт.

Але це завдасть величезного удару ринку крадених iPhone, оскільки більшість людей не купуватимуть пристрій з очевидними проблемами, особливо якщо ці проблеми вказують на те, що в ньому можуть бути крадені деталі.

Нагадаємо, яким буде новий iPhone 17. Деякі з моделей отримають “прокачану” алюмінієву конструкцію..

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