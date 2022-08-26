В Аргентині знайшли тіло 900-річної жінки в каное: що вразило вчених

Під час археологічних розкопок експерти знайшли тіло 900-річної жінки. Але, що привернуло увагу експертів, то це те, що вона похована в каное.

За оцінками вчених, жінка померла у віці від 17 до 25 років і похована неподалік сучасного кордону Чилі та Аргентини. Але на відміну від інших людей, похованих поблизу, її поховали в каное. На думку групи фахівців, це був символічний спосіб допомогти померлій вирушити у потойбічне життя.

Про це пише Gizmodo.

"Спочатку ми навіть і не зрозуміли, що знайшли, оскільки така практика не була популярна в Аргентині. Але зрештою приємно здивувалися", — розповів дослідник Альберто Енріке Перес.

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Жінку знайшли у Ньюен-Антузі у передгір'ях Патагонії. Її назвали Індивідуум 3, оскільки на цьому місці також виявлено два інші людські тіла. Ці останки пізніші, датуються приблизно 1482 роком, і вони поховані в каное. Дослідники вважають, що Індивідуум 1 та 2 вбиті іспанцями, про що свідчать травми на їхніх скелетах та ампутовані кінцівки.

Що спричинило її смерть, експерти поки не з'ясували. Поруч з її головою був великий глечик. Хоча більшість каное навколо тіла згнила, залишилося близько 600 дерев'яних фрагментів.

Раніше стало відомо, що в Ізраїлі археологи розкопали у пустелі розкішний стародавній маєток віком 1200 років.

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