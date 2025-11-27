ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
В Аргентині виявили невідому популяцію людей, яка жила в ізоляції 8500 років

Учені здійснили масштабний генетичний аналіз останків 328 людей і виявили раніше невідому популяцію, яка населяла центральну Аргентину протягом тисячоліть.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Археологи на місці розкопок

Археологи на місці розкопок / © Associated Press

Дослідники виявили в Аргентині давній рід людей, який існував у регіоні понад 8000 років і майже не змішувався з іншими групами.

Про це пише The Independent.

Дослідники проаналізували ДНК, вилучену з кісток людей, які жили на території пампасів у різні епохи протягом останніх десяти тисячоліть. Найстаріші зразки належали людині, похованій поблизу міста Хесус-Марія, вік якої оцінюють приблизно у 8500 років. Ця знахідка дозволила вченим виділити окрему генетичну лінію, про яку раніше нічого не було відомо.

Вчені зазначають, що ця група зберігалася як основний компонент предків у центральній частині країни протягом восьми тисячоліть. Це дозволяє інакше подивитися на заселення одного з останніх регіонів світу, куди прийшли сучасні люди.

Цей давній рід людей сформував різноманітні культури й мови, поширившись з центральної Аргентини на південь. Близько 3300 років тому він змішався з населенням пампасів і згодом став там панівним предком. Хоча контакти з іншими групами існували, вчені зазначають, що загалом ця популяція залишалася ізольованою.

«Це важливий епізод історії континенту, про який ми просто не знали», — сказав провідний автор дослідження Хав’єр Маравалл.

Раніше повідомлялося, що вчені зробили відкриття, яке робить «набагато романтичнішими» взаємини людей та неандертальців.

Дата публікації
