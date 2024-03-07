В Атлантичному океані помітили гіганта, якого 200 років вважали вимерлим

Пояснення того, чому кит заплив в Атлантику, можливо, приховується у зміні клімату.

Вчені помітили біля берегів Нової Англії сірого кита — це стало рідкісним явищем для виду, який протягом століть вимирав у водах Атлантичного океану, поки не зник повністю.

Про це пише BBC.

За словами наукової співробітниці акваріума Орли О'Браєн, яка першою помітила кита, вони з колегами не повірили своїм очам. Кит був помічений за 48 кілометрів на південь від Нантакета (Массачусетс). Дослідниці вдалося сфотографувати кита, а потім його зображення показали фахівчині Кейт Леммле, яка підтвердила, що на фото дійсно сірий кит.

Сірих китів легко виявити через відсутність спинного плавця, а також плямистої сіро-білої шкіри. Представники цього виду є звичним явищем для Тихого океану, проте в Атлантичному океані цей вид локально вимер — тут сірих китів востаннє спостерігали ще у 18 столітті.

Підвищення глобальної середньої температури призвело до того, що Північно-Західний прохід, що з'єднує Тихий і Атлантичний океани через арктичні води, влітку був вільний від льоду. У результаті сірі кити змогли подорожувати між океанами більш вільно, ніж у попередні століття.

Нагадаємо, ірландець на ім'я Ойн О'Фоудхейген стверджує, що під час нового спостереження "вполював" на камери лохнеське чудовисько.

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