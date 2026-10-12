В Атлантиці змінюється система, від якої залежить погода в Європі: вчені пояснили наслідки

Атлантичний океан / © Unsplash

Реклама

В Атлантичному океані працює гігантська система течій, від якої значною мірою залежить клімат Європи. Йдеться про Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію — AMOC, своєрідний «конвеєр», що переносить тепло між різними частинами океану.

Про це розповідає Discover Wildlife.

Реклама

Система працює завдяки вітру, а також різниці температури й солоності води. Теплі води рухаються на північ, де поступово охолоджуються, стають солонішими й важчими, після чого занурюються на глибину. Холодніші потоки повертаються на південь, де вода знову нагрівається і підіймається до поверхні.

Реклама

На роботу AMOC також впливає підводний водоспад у Данській протоці — найбільший у світі, розташований на значній глибині.

За даними Національного океанографічного центру Великої Британії, ця циркуляція переносить тепло й поживні речовини до холодніших широт, а також сприяє переміщенню вуглецю в глибини океану.

Саме завдяки AMOC, серед інших чинників, зими у Великій Британії та Північно-Західній Європі залишаються відносно м’якими.

Чому океанічний «конвеєр» може сповільнюватися

У Met Office зазначають, що кліматичні моделі вказують на можливе послаблення AMOC протягом XXI століття на тлі зростання концентрації парникових газів.

Реклама

Глобальне потепління нагріває океани, збільшує кількість опадів і пришвидшує танення льоду. Через це в Атлантику потрапляє більше прісної води, яка робить океанічну воду менш щільною.

У результаті вона гірше занурюється на глибину, а сам «конвеєр» може працювати повільніше.

Це важливо не лише для температури в Європі. Якщо занурення води сповільнюється, океан також менш ефективно переміщує вуглекислий газ з атмосфери у глибші шари. Це може сприяти накопиченню більшої кількості парникових газів в атмосфері.

Що може статися далі

Водночас науковці поки не мають однозначної відповіді, наскільки сильно може ослабнути AMOC і чи здатна ця система зупинитися повністю.

Реклама

У NOAA зазначають, що дослідження вказують на її послаблення протягом останнього століття, однак подальший розвиток процесу залишається невизначеним.

Якщо циркуляція продовжить сповільнюватися, наслідки можуть бути масштабними. Серед можливих сценаріїв називають зміни клімату в Європі, посухи в Південній Африці та підвищення рівня моря вздовж східного узбережжя США.

Нагадаємо, в Тихому океані розвивається надзвичайно потужний феномен Ель-Ніньйо, який, за оцінками синоптиків, може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. Водночас в США та Європі прогнозують посилення екстремальних погодних явищ — від спеки й посух до сильних опадів, штормів і повеней.

Новини партнерів