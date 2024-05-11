В Австралії відтворили зовнішність загадкової єгипетської мумії (фото)

Муміфікована людська голова стародавньої єгипетської мумії майже сто років зберігалася в бібліотеці звичайної австралійської школи. Завдяки зусиллям команди дослідників і скульпторки-криміналістки Дженніфер Манн відтепер відвідувачі бібліотеки зможуть побачити її реконструйоване реалістичне обличчя.

Про це пише Live Science.

Цей стародавній артефакт досі є археологічною загадкою. Невідомо, де і коли була знайдена ця мумія, чому врешті в Австралію потрапила тільки її голова і де залишилось тіло. Єдиний факт її історії – записка, датована 1915 роком, у якій вказано, що цей предмет є частиною "справжньої єгипетської мумії.

Відомо, що артефакт школі подарували, але історія не зберегла імені дарувальника. За однією з версій, голову у середню школу Графтона на півночі Нового Південного Уельсу привіз місцевий лікар, який міг купити її під час навчання у Шотландії. За іншою – це подарунок місцевого жителя, який був єгиптологом.

Дженіфер Манн розповіла, що останнім часом музеї намагаються уникнути експозицій з рештками стародавніх людей з морально-етичних причин. Тому скульптура-реконструкція голови мумії дозволить відволікти увагу відвідувачів від біологічних останків.

Скульпторка працює у Вікторіанському інституті судової медицини (VFIM) у Мельбурні та вже має досвід реконструкції зовнішності кількох історичних особистостей, зокрема стародавньої єгиптянки Мерітамун, муміфікована голова якої зберігається в музеї анатомії та патології Мельбурнського університету.

Щоб провести останню реконструкцію, дослідники спочатку зробили комп'ютерную томографію муміфікованої голови, потім створили її цифрову модель та надрукували її з полімерної смоли на 3D-принтері.

Після цього Манн виліпила реалістичне обличчя, спираючись на аналізи, проведені університетами Австралії та Італії. Виявилося, що голова належала жінці, яка померла у віці 50-60 років.

На обличчі мумії збереглися рештки сусального золота. Така практика муміфікації застосовувалася в Єгипті в греко-римський період (332 р. до н.е. – 395 р. н.е.). Реконструкція її зовнішності явила світові зображення літньої єгиптянки з волоссям, вбраним у грецькому стилі, що було модною тенденцією у ті часи.

ДНК-аналіз муміфікованих останків дослідники не проводили, тому невідомо, якого кольору була шкіра жінки та її очі. Тому Манн вирішила вкрити скульптуру бронзовою смолою, яка підкреслює риси обличчя.

See stunning reconstruction of ancient Egyptian mummy that languished at an Australian high school for a centuryhttps://t.co/t700SBfSrf? pic.twitter.com/rSP72fCUdV — Nrken19 (@nrken19) May 10, 2024

Нагадаємо, дослідники відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу. Мумія, відома як "Хуаніта" або "Крижана діва інків", належить дівчині, яку принесли в жертву під час ритуалу понад 5000 років тому.

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