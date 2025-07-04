В Австралії зафіксували зараження смертельним рідкісним вірусом, схожим на сказ

Кажан / © Unsplash

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У Новому Південному Уельсі, Австралія, чоловік у віці близько 50 років помер після зараження австралійським ліссавірусом кажанів (ABLV) — рідкісним і невиліковним вірусом, схожим на сказ.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Це перший підтверджений випадок зараження цим вірусом людини в Новому Південному Уельсі і лише четвертий випадок зараження людини з моменту виявлення ліссавірусу в Австралії в 1996 році», — зазначили в статті.

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Зараження людини відбувається через укус або подряпини від кажана, який є носієм вірусу. Саме такий випадок контакту, за повідомленнями, призвів до інфікування померлого.

У штаті пояснили, що інкубаційний період ліссавірусу може тривати від кількох днів до кількох місяців або навіть років. Початкові симптоми нагадують застуду — це підвищена температура, головний біль і загальне нездужання. У подальшому стан хворого може різко погіршитися: спостерігаються судоми, порушення свідомості, параліч, що зрештою призводить до смерті. Як зазначив доктор Іан Маккей з Університету Квінсленда, після появи клінічних ознак ефективного лікування не існує — так само, як і при захворюванні на сказ.

Хоча австралійський ліссавірус генетично відрізняється від вірусу сказу, обидва мають схожі клінічні прояви. Тому для постконтактної профілактики застосовують такі самі засоби — вакцину та імуноглобулін проти сказу. Директорка з охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс Кейра Глазго наголосила, що своєчасне введення препаратів після укусу або подряпин може зупинити розвиток хвороби.

Повідомляється, що чоловік, звернувся за лікуванням, однак невідомо, як швидко.

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«Якщо він отримав лікування (безпосередньо після укусу, — Ред.) і все одно заразився вірусом, це трохи турбує», — додала колишня керівниця Австралійської клініки для кажанів та Центру травм диких тварин у Квінсленді.

Ліссавірус надзвичайно рідкісний. У Великій Британії з 1986 року протестували 19 тисяч кажанів — лише 59 виявилися інфікованими. З часу початку спостережень в країні зафіксовано два випадки зараження людей: у 1902 році та у 2002-му в Шотландії — в чоловіка, який працював з кажанами.

Нагадаємо, у Китаї виявили новий коронавірус, споріднений зі смертельним MERS, який може становити загрозу нової пандемії.

Раніше вчені попереджали, що танення арктичної мерзлоти може відновити давні віруси. Також у кажанів знайшли десятки невідомих патогенів, зокрема родичів вірусів Ніпах і Хендра, які становлять потенційну небезпеку для людей.

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