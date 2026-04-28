В Австралії знайшли 11-кілометровий "шрам" на землі: вчені пояснили, звідки він узявся

Величезний дивний «шрам», виявлений на супутникових знімках на рівнині Налларбор в Австралії / © The Daily Galaxy

В Австралії на супутникових знімках Google Earth помітили величезний загадковий «шрам» завдовжки близько 11 кілометрів. Дивна лінія перетинала суху місцевість на рівнині Налларбор і спершу поставила дослідників у глухий кут.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

Усе почалося з того, що спелеолог, переглядаючи Google Earth, звернув увагу на незвичну смугу на землі. Після цього на неї звернули увагу науковці, які почали вивчати супутникові знімки та дані з місця.

Рівнина Налларбор — дуже віддалений і малозаселений район, тому навіть потужні погодні явища там можуть залишитися непоміченими. Саме так, за висновками дослідників, сталося і цього разу.

Точне місцерозташування загадкового ерозійного рубця / © The Daily Galaxy

За даними дослідження, «шрам» простягається приблизно на 11 кілометрів, а його ширина становить від 160 до 250 метрів. Він проходить через території Західної та Південної Австралії.

Порівнюючи супутникові знімки, зроблені в різний час, вчені встановили, що слід з’явився між 16 і 18 листопада 2022 року. Приблизно в цей самий період на знімках у цьому районі були помітні круглі сині плями, ймовірно, тимчасові калюжі після сильних дощів.

Дослідники пов’язали ці ознаки з потужною штормовою системою, яка проходила через регіон. Згодом польові дослідження підтвердили цю версію.

Коли науковці прибули на місце через кілька місяців, вони виявили характерні циклоїдальні сліди вздовж смуги. Такі сліди можуть залишатися після торнадо.

На західному боці рубця чітко видно циклоїдні мітки / © The Daily Galaxy

«Поява таких слідів без суттєвих доказів повені як альтернативної причини ще більше підтверджує цей аргумент», — зазначив метеоролог Центрального Мічиганського університету Джон Аллен, який не брав участі в дослідженні.

За оцінками вчених, інтенсивність торнадо могла сягати рівня F2-F3, а швидкість вітру перевищувати 200 км/год. Ймовірно, він рухався з заходу на схід, обертався за годинниковою стрілкою і тривав від семи до 13 хвилин.

Попри силу стихії торнадо ніхто не зафіксував, бо він не зачепив населені пункти чи інфраструктуру. Саме ізольованість рівнини Налларбор пояснює, чому явище залишилося непоміченим.

До цього в регіоні було зареєстровано лише три торнадо. Цікаво, що всі вони, як і цей випадок, сталися в листопаді.

«Шрам» залишався видимим навіть через 18 місяців після події. Через посушливий клімат рослинність у цій місцевості відновлюється повільно, тож слід на землі зберігся достатньо довго, щоб його могли дослідити.

«Зазвичай ми дізнаємося про торнадо зі свідчень очевидців або через руйнування, які вони залишають. Але тут він фактично просто „залишив свій слід“ на поверхні рівнини Налларбор», — пояснив автор дослідження, фізичний географ Словенської академії наук і мистецтв Матей Ліпар.

За словами науковців, цей випадок дав рідкісну можливість вивчити наслідки потужного торнадо задовго після того, як сам шторм минув.

