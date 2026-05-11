В Азії знайшли гігантські сліди динозаврів: науковці здивовані відкриттям

У Монголії знайшли сліди динозаврів

У Монголії знайдено сліди динозаврів віком 120 мільйонів років, які були втрачені на 70 років. Науковці отримали підтвердження, що динозаври мешкали навіть на території Азії, де їм могло бути некомфортно через кліматичні умови.

Про це повідомляє IflScience.

Дослідження, опубліковане в Ichnos, свідчить, що у північній Монголії виявлено набір гігантських відбитків лап динозаврів, які були втрачені на 70 років. Місце знахідки свідчить, що регіон, багатий на дрібні скам’янілості динозаврів пізнього крейдяного періоду. Також у ньому співіснували гігантські зауроподи і тероподи мільйони років тому.

Скупчення великих тероподів в одному місці — важлива подія для будь-якої місцевості. Надто там, де раніше не було нічого відомо про життя динозаврів.

І хоч думка про те, що величезні відбитки динозаврів важко не помітити і втратити, насправді так і сталося, адже Монголія — одна з найменш густонаселених країн світу. Поза її столицею залишається багато пусток.

У районі Сайжурах на півночі Монголії було виявлено місцину, описану в 1950 році. Стоянка динозаврів була мало описана. Виявилося, що там насправді є більше важливих знахідок, ніж очікували дослідники.

У Монголії зафіксували 31 відбиток динозаврів. Відбитки були залишені у формації Шинхудаг, що утворилася близько 120 мільйонів років тому в глині ​​і піску на дні озера. Коли низький рівень води дозволив сформуватися піщаним шарам, динозаври змогли переміститися далі, можливо, в пошуках води.

Два сліди зауроподів довжиною понад 15 метрів залишив один вид тварин. Вони були приблизно однакового розміру і, мабуть, одна тварина йшла за іншою, адже їхні відбитки перетиналися.

Ще більш примітною є наявність слідів п’яти тероподів, довжина яких могла становити 7,4–8,8 метра.

Екосистеми не можуть підтримувати багато видів великих хижаків, тому виявлення п’яти видів на одній ділянці викликає серйозні питання.

Найбільша з цих тварин мала відбиток лапи завдовжки 57 сантиметрів. Науковці припускають, що ці динозаври полювали зграями. Ймовірно, що певна багата на корм місцевість зібрала ці види динозаврів разом.

У Північній Америці на початку крейдяного періоду мешкало безліч великих тероподів. Відомо, що вони мігрували з Азії до Північної Америки. Саме тому присутність динозаврів у Східній Азії не є дивиною.

Свідчення існування гігантських динозаврів були знайдені на території сучасного Китаю, Японії та Південної Кореї. Однак раніше не було достатньої кількості перевірених даних щодо існування цих динозаврів на території сучасної Росії та Монголії.

У ті часи планета була набагато гарячішою, ніж зараз, особливо в Азії, тож динозаври навряд чи комфортно почувалися в такому кліматі. Дослідники припускають, що великі динозаври могли просто уникати цієї місцевості через екстремальну спеку влітку та сильні морози взимку.

Вчені, яким вдалося повторно відкрити сліди динозаврів у Монголії, відзначили наявність поблизу шарів гравію та піску, в яких можуть зберігатися кістки або зуби динозаврів.

Чим насправді харчувалися тиранозаври

Нагадаємо, тиранозаврів традиційно вважають домінантними мисливцями, проте нове дослідження вказує на їхню схильність до канібалізму та поїдання падалі.

Студентка Орхуського університету Жозефіна Нільсен за допомогою 3D-сканування виявила 16 слідів від зубів на скам’янілій кістці стопи великого тиранозавра, знайденої в Монтані.

Аналіз підтвердив, що ці мітки залишив менший представник того ж виду, який об’їдав залишки мертвого родича. Оскільки на кістці немає ознак загоєння, а сама стопа містила мало м’яса, науковці дійшли висновку, що хижак харчувався вже на пізній стадії розкладання туші. Це свідчить про те, що тиранозаври були опортуністами й максимально ефективно використовували всі доступні ресурси в екосистемі.

Сучасні технології моделювання дозволяють точно документувати таку поведінку давніх рептилій, підтверджуючи їхню роль як природних «прибиральників».

