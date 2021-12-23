В "Дії" випробовують нові функції: що нового додали та як стати учасником бета-тестування

В "Дії" випробовують нові функції: що нового додали та як стати учасником бета-тестування

Міністр повідомив, що всі охочі можуть стати бета-тестувальником однієї або відразу двох функцій.

Від сьогодні в державному застосунку "Дія" запустили бета-тестування Photo ID та опитування населення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.

Очільник мінцифри зазначив, що відтепер не потрібно буде настільки детально сканувати обличчя для створення електронного підпису "Дія.Підпис".

"Зараз ми скасовуємо гімнастику для шиї. Більше не треба крутити головою під час фотопідтвердження, коли ви створюєте підпис або підписуєте документ", — написав Федоров.

Крім того, в "Дії" тестують функцію опитування населення. Зокрема, українців питатимуть про роботу сірвісів "Дії".

Міністр повідомив, що всі охочі можуть стати бета-тестувальником однієї або відразу двох функцій. Щоб долучитися, у вас має бути біометричний документ у Дії (ID-картка або закордонний паспорт), далі слід перейти за посиланням і дотримуватися інструкції, що прийде на email.

Нагадаємо, від 29 листопада на порталі "Дія" стали доступні нові послуги: субсидії, призначення та перерахунок пенсій, довідки про трудовий, страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб.

Новини України: Мінцифри презентувало нові послуги на порталі "Дія"

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