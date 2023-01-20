В Індії знайшли гніздо з 256 скам'янілими яйцями динозаврів

Гніздо динозаврів, яке виявили, є одним з найбільших з відомих людині.

Дослідники з Нью-Делі виявили 92 місця гніздування (256 скам’янілих яєць динозаврів), які колись належали титанозаврам — сімейству довгошиїх динозаврів, що охоплювало одних з найбільших з коли-небудь відомих динозаврів

Про це пише Daily Mail.

Гніздо динозаврів, що простягається приблизно на 1 000 км зі сходу на захід, є одним з найбільших з відомих людині, і відкриває нові можливості для вивчення цього величезного виду.

Дослідники виявили яйця шести різних видів титанозаврів — більше, ніж знайшли серед скам'янілостей скелетів у цій місцевості досі.

Це свідчить про те, що на індійському субконтиненті існувало більше різноманіття динозаврів, ніж вважалося раніше.

Деякі з яєць, які знайдені щільно складеними разом, мали дуже схожий діаметр, що свідчить про те, що їх поклали так, щоб їхні поверхні торкалися одна одної.

Титанозаври були останнім великим сімейством завроподів перед Крейдово-палеогеновим вимиранням, близько 65 мільйонів років тому.

Раніше стала відомо, що під час археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра.

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