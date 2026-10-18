В Індійському океані на великій глибині знайшли моторошних червів: вчених здивувала їхня будова (фото)

Terebellosuctoria / © Science Alert

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На великій глибині поблизу острова Різдва та Кокосових островів в Індійському океані вчені виявили новий рід донних червів із незвичайними структурами, схожими на присоски.

Результати дослідження опублікували в журналі Records of the Australian Museum.

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Йдеться про так званих спагеті-червів із родини Terebellidae. Зазвичай вони живуть у захисних трубках на морському дні та висувають довгі тонкі щупальця, якими збирають органічні частинки з навколишніх відкладень.

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Новий рід отримав назву Terebellosuctoria. Його головна особливість — видозмінені подушечки на нижній частині тіла, які утворюють структури, схожі на присоски. Подібної анатомії раніше не фіксували в інших відомих родів спагеті-червів.

© Science Alert

«Саме присоскоподібна структура робить цей новий рід таким цікавим і унікальним», — пояснила морська зоологиня Австралійського музею Олена Купріянова, яка стала першою авторкою дослідження.

Червів знайшли на глибині понад 600 метрів

Зразки зібрали під час експедицій австралійського дослідницького судна Investigator у 2021 та 2022 роках. Учені досліджували підводні гори поблизу острова Різдва та Кокосових островів.

Два незвичайні види знайшли на глибинах від 467 до 674 метрів. Після вилучення червів із захисних трубок дослідники помітили на передній частині їхніх сегментованих тіл незвичайні присоскоподібні утворення.

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© Science Alert

Подальше секвенування ДНК показало, що йдеться не просто про два нові види, а про окремий, раніше невідомий рід.

Нові види отримали назви Terebellosuctoria jimii та Terebellosuctoria keelingensis.

Третій вид раніше знайшли біля Японії

До нового роду також віднесли черва, якого раніше виявили на глибині 843 метри біля узбережжя Японії.

2025 року його описали як Lanice spongicola, однак дослідники тоді не змогли точно визначити його місце серед споріднених видів. Аналіз ДНК показував спорідненість із родами Lanice та Loimia, проте незвичайна анатомія не дозволяла остаточно віднести його до жодного з них.

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Після порівняння японського зразка з червами з Індійського океану науковці перенесли його до нового роду — Terebellosuctoria spongicola.

Вчені також отримали підказку щодо можливого призначення загадкових «присосок». Японський екземпляр використовував таку структуру, щоб прикріплюватися до внутрішньої поверхні трубки, розташованої на глибоководній скляній губці. Дослідники припускають, що це може допомагати червам утримуватися там, де мало пухких донних відкладень.

Чи використовують австралійські види свої присоски так само, поки невідомо.

Загалом у новій роботі науковці описали сім нових видів кільчастих червів — два види спагеті-червів та ще п’ять інших видів.

За словами Купріянової, під час однієї експедиції можуть зібрати сотні або навіть тисячі зразків, а їхнє повноцінне вивчення та опис нерідко тривають роками.

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