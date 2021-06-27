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В Instagram з'явиться можливість публікувати світлини з комп'ютера

В Instagram з'явиться можливість публікувати світлини з комп'ютера

На цю функцію користувачі очікували близько 11 років.

Соціальна мережа Instagram почала тестувати можливість публікацій фото і відео з робочого столу комп'ютера.

Консультант по соціальним мережам Метт Наварра, що тестує функцію, розмістив інформацію у своєму Twitter.

Instagram від моменту свого існування дозволяє публікувати пости тільки з мобільного застосунку, хоча у соціальній мережі є вагома частка користувачів, які заходять на сервіс з комп'ютерів і ноутбуків. Протягом 11 років Instagram ігнорував потреби цих користувачів і тільки зараз соцмережа тестує довгоочікувану функцію. Поки вона перебуває на стадії бета-тестування. Як завжди в практиці Instagram, функція перевіряється на випадкових користувачах по всьому світу. Дата офіційного релізу поки залишається невідомою.

 Нагадаємо, Facebook заблокував одну із найбільших львівських спільнот, де користувачі просили порад. Адміністратори спільноти зазначили, що "Людоньки, порадьте" заблокували через скарги користувачів.

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