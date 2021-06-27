В Instagram з'явиться можливість публікувати світлини з комп'ютера

На цю функцію користувачі очікували близько 11 років.

Соціальна мережа Instagram почала тестувати можливість публікацій фото і відео з робочого столу комп'ютера.

Консультант по соціальним мережам Метт Наварра, що тестує функцію, розмістив інформацію у своєму Twitter.

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Instagram від моменту свого існування дозволяє публікувати пости тільки з мобільного застосунку, хоча у соціальній мережі є вагома частка користувачів, які заходять на сервіс з комп'ютерів і ноутбуків. Протягом 11 років Instagram ігнорував потреби цих користувачів і тільки зараз соцмережа тестує довгоочікувану функцію. Поки вона перебуває на стадії бета-тестування. Як завжди в практиці Instagram, функція перевіряється на випадкових користувачах по всьому світу. Дата офіційного релізу поки залишається невідомою.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Нагадаємо, Facebook заблокував одну із найбільших львівських спільнот, де користувачі просили порад. Адміністратори спільноти зазначили, що "Людоньки, порадьте" заблокували через скарги користувачів.

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