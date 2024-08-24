В Ісландії знайшли загадкову фігурку епохи вікінгів: вчені сперечаються, що це

Під час розкопок в Ісландії археологи виявили кам'яну фігурку, яка могла б бути дитячою іграшкою. Але вчені досі гадають, яку саме тварину вона зображує.

Про це пише LiveScience.

Фігурку чотирилапої тварини з відколотим вухом, вирізану з місцевого каменю трохи більше тисячі років тому, знайшла команда археологів "Антіква" на розкопках в ісландському Сейдісфіорді. На думку більшості членів команди, фігурка зображує свиню.

За словами директора археологічної групи Рагнхейдури Траустадоттір, таке припущення дуже схоже на правду, оскільки відомо, що вікінги успішно одомашнили свиней і розводили їх для отримання м'яса.

Але двоє членів команди не погодилися з думкою більшості та висунули свою гіпотезу – фігурка зображує білого ведмедя. І хоча в Ісландії немає своєї популяції цих хижаків, іноді білі ведмеді припливають на острів, чому є кілька сотень свідчень за той час, як тут є постійне людське поселення.

Цей факт може опосередковано підтверджувати несподіване припущення. Наприклад, творець фігурки міг захотіти зобразити незнайому тварину, яку він побачив уперше в житті, щоб показати іншим людям, кого він зустрів.

Коли археологи опублікували фотографії дивовижної знахідки на Facebook, у користувачів соціальної мережі з'явилася третя версія – деякі коментатори стверджували, що фігурка є ісландським собакою.

Однак кого б не зображала кам'яна фігурка, особливо цінною її робить припущення про те, що вона була дитячою іграшкою, оскільки серед артефактів епохи вікінгів дуже мало предметів, пов'язаних із дітьми.

Розкопки археологічної пам'ятки Сейдісфьордюр розпочалися у 2020 році перед запланованим будівництвом стін для захисту від лавин і мали тривати лише два роки. Але безліч знайдених артефактів, які проливають світло на тисячолітню історію Ісландії, змусили відкласти будівництво і продовжити пошуки.

За п'ять сезонів розкопок тут виявили поховання, зроблені в період від VIII до XVIII століття, млин, кошару та класичний "довгий будинок" вікінгів.

"Немає іншого місця в Ісландії, де було б так багато знахідок", — сказала Траустадоттір.

За ці роки дослідники внесли до каталогу близько 4000 артефактів. Ймовірно, 2024 рік стане останнім сезоном розкопок, після чого археологи приступлять до детального вивчення своїх знахідок.

Нагадаємо, на розкопках храму богині-кобри виявили астрономічну обсерваторію древніх єгиптян, найбільшу з усіх відомих. Подальше її дослідження може пролити світло на досі невідомі наукові та релігійні практики стародавніх єгиптян.

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