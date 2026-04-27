В Іспанії натрапили на найстаріше в світі вино: його вік вражає

Вино віком 2000 років / © The Daily Galaxy

В іспанському місті Кармона археологи виявили найстаріше у світі вино, що збереглося у рідкому стані всередині запечатаної римської гробниці. Червонувата рідина віком близько 2000 років знаходилася у скляній урні разом із кремованими людськими останками.

Обставини відкриття

Гробницю випадково знайшла родина в Кармоні під час будівельних робіт у власному будинку ще у 2019 році. Споруда, вирубана безпосередньо в скелі, залишалася недоторканою та запечатаною протягом двох тисячоліть. Усередині дослідники виявили вісім поховальних ніш та шість урн, виготовлених із каменю, скла, свинцю та пісковику.

«Міські археологи швидко зрозуміли, що гробниця неймовірно незвичайна, оскільки її не розграбували чи не розграбували — римляни пишалися собою навіть після смерті та будували над своїми гробницями похоронні пам’ятники, такі як вежі, щоб люди могли їх бачити. Вони хотіли залишитися в пам’яті людей», — зазначив старший автор дослідження Хосе Рафаель Руїс Арребола з Кордовського університету.

Результати аналізу рідини

Одна зі скляних урн була повністю заповнена рідиною, що стало несподіванкою для фахівців. Хімічний аналіз підтвердив наявність семи поліфенолів, характерних саме для вина. За складом вони виявилися подібними до вин, які сьогодні виробляють в Андалусії (Монтілья-Морілес або херес).

«Ми шукали біомаркери, тобто хімічні сполуки, які однозначно вказують на конкретну речовину. У цьому випадку ми шукали поліфеноли виключно з вина — і знайшли сім поліфенолів вина. Ми порівняли ці поліфеноли з поліфенолами з вин з цієї частини Андалусії — і вони збіглися», — пояснив Хосе Рафаель Руїс Арребола.

Попри сучасний червонувато-коричневий колір, вчені встановили, що спочатку вино було білим. Зміна забарвлення відбулася через хімічні реакції протягом століть. Також було зафіксовано рівень pH 7,5, що вказує на високу стабільність речовини.

Новий світовий рекорд

Ця знахідка перевершила попередній рекорд — пляшку вина зі Шпаєра (Німеччина), датовану 325 роком нашої ери. Таким чином, вино з Кармони офіційно визнано найдавнішим рідким вином у світі.

«Воно анітрохи не токсичне — ми провели мікробіологічний аналіз. Але я б сумнівався з цього приводу, бо це вино 2000 років контактувало з кремованим тілом померлого римлянина. Рідина трохи каламутна через залишки кісток. Але, гадаю, ви могли б її відфільтрувати та спробувати. Хоча я б волів, щоб спочатку його спробував хтось інший», — додав Руїс Арребола.

Окрім вина, в урні було знайдено фрагменти кісток, золоте кільце з гравіруванням бога Януса та шматки металу від похоронного ложа. На двох інших урнах у гробниці вдалося прочитати імена померлих — Гіспане та Сенісіо.

