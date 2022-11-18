В Іспанії вчені знайшли скамʼянілості морської черепахи завбільшки з легковик

Вчені виявили скам'янілості однієї з найбільших морських черепах у світі — фрагментований та майже повний таз, а також частини панцира свідчать про те, що морський гігант жив на Землі близько 83 мільйонів років тому.

Про це пише Reuters.

Стародавня черепаха носить ім’я Leviathanochelys aenigmatica. Розмір цієї рептилії майже зрівнявся з найбільшою черепахою в історії — Archelon, яка жила приблизно 70 мільйонів років тому і досягала 4,6 метра в довжину.

"Leviathanochelys була така ж довга, як Mini Cooper, а Archelon — такого ж розміру, як Toyota Corolla", — сказав палеонтолог і співавтор дослідження Альберт Селлес з Інституту каталонської палеонтології (ICP).

Зазначимо, що найбільшою з черепах, що коли-небудь жили на Землі, вважається Архелон, вчені припускають, що вони жили одночасно з Левіафанохелі. Архелон жив у морях, що оточують Північноамериканський континент і досягав неймовірних розмірів - 4,6 метра. Передбачається, що Архелон жив на планеті в період між 100,5 і 66 мільйонами років тому і міг досягати понад 3 тонни у вазі.

Раніше стало відомо, що вчені знайшли черепаху, яка "вимерла" понад 100 років тому.

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