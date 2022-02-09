В Іспанії знайшли рештки титанозаврів, які прийшли з Африки 70 млн років тому (відео)

В Іспанії знайшли рештки титанозаврів, які прийшли з Африки 70 млн років тому (відео)

Титанозаври могли потрапити до Європи, коли рівень моря значно зменшився.

Іспанські та португальські вчені описали новий вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, рештки якого знайшли в Каталонії.

Про це пише Archaeology News Network.

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Кістки Abditosaurus kuehnei є найповнішим скелетом титанозавра, величезного травоядного динозавра, з тих, які досі знаходили в Європі.

Коли цей динозавр жив 70,5 млн років тому, його довжина була не менше 17,5 метра, а важив він приблизно 14 тонн.

"Нам пощастило знайти найповніший скелет титанозавра з будь-коли виявлених у Європі", — зазначив Анхель Галобарт із Каталонського палеонтологічного інституту.

В описі нового виду вчені роблять висновок, що цей титанозавр, швидше за все, належить групі собі подібних істот, які жили на території сучасних Південної Америки й Африки, адже вони відрізняються від решти європейських титанозаврів невеликими розмірами. Вони могли потрапити до Європи під час міграції, коли рівень моря значно зменшився.

Раніше вчені назвали точну дату вимирання динозаврів. За даними дослідників, метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі - тобто динозаври загинули у червні.

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