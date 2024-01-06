В Італії під час будівельних робіт виявили скелети із золотими прикрасами та у взутті – фото

В Італії неподалік від стародавнього міста Тарквінія, що на півночі від Риму, археологи виявили давньоримський великий міський цвинтар – там було поховано 67 людей у 57 гробницях. Некрополь виявили випадково – під час будівельних робіт.

Про це пише CNN.

За даними археологів, поховання датується періодом між II і IV століттями. Найбільше дослідників здивувало те, що скелети були знайдені зі золотими прикрасами і в дорогому шкіряному взутті, а їхні гробниці нагадували будинки.

Поряд із золотими намистами та сережками лежали срібні каблучки з бурштином, на яких були вигравіювані ініціали. Також археологи виявили там дорогоцінне каміння, теракотову кераміку, монети, блискучі келихи, амулети та одяг.

Скелети із золотими прикрасами/ Фото: CNN

"Ми також знайшли кілька скелетів у панчохах і взутті. Всі ці фактори змушують нас вважати, що це були не місцеві землероби, а члени міських римських сімей", – сказав Емануеле Джанніні, провідний археолог, який працював над розкопками.

Він наголошує, що масштаб відкриття "не має рівних".

Різноманітність похоронних предметів, знайдених біля останків, а також розкішні конструкції та облицювання всередині гробниць навели археологів на думку, що римляни мали на меті відтворити "небесні простори, схожі на їхні земні будинки". Гробниці були покриті черепицею.

Золоті прикраси на місці розкопок гробниць / Фото: CNN

Золоті прикраси на місці розкопок гробниць / Фото: CNN

Вчених вразило також те, що більшість виявлених гробниць були спільними – їх будували принаймні для двох осіб, які, ймовірно, мали родинні зв'язки. Також було знайдено кілька скелетів, примотаних один до одного.

Гробниці розташовані на глибині всього 50 сантиметрів під поверхнею землі, однак раніше їх ніхто не помічав.

"Унікальне місце добре збереглося, бо "величезні вапнякові блоки, які стирчали із землі, зробили неможливими оранку, посів чи будь-які інші способи сучасного сільського господарства в цьому районі. Завдяки цьому гробниці залишалися недоторканим протягом століть", – пояснив Джанніні.

Деякі зі знахідок виставлені в замку Санта-Севера в прибережному місті Санта-Марінелла у Італії. Інші скелети не виставлятимуть на загальний огляд до завершення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як довго людський мозок зможе прожити без кисню.

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