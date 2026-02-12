В Італії поліція випадково знайшла 1600-річний римський корабель — що відомо про відкриття

Амфора з затонулого давньоримського корабля. Фото: Guardia di Finanzia

Поблизу узбережжя Італії під час звичайного морського патрулювання правоохоронці виявили на дні Іонічного моря добре збережений давньоримський вантажний корабель віком близько 1600 років. Про знахідку, яку кілька місяців тримали в таємниці через ризик мародерства, офіційно повідомили лише після виділення коштів на її дослідження.

Про це повідомило видання Independent.

Йдеться про торгове судно — онерарію, призначену для перевезення сипучих вантажів Середземномор’ям. Корабель знайшли у червні 2025 року під час планового патрулювання фінансової та митної поліції Італії — Guardia di Finanza — поблизу Галліполі в регіоні Апулія, на узбережжі Тарантської затоки. Правоохоронці зафіксували аномалію на морському дні за допомогою бортового обладнання та скерували на місце водолазів.

Обстеження підтвердило: на дні лежить великий римський корабель із десятками добре збережених амфор. За оцінками фахівців, судно датується пізнім римським періодом, імовірно IV століттям нашої ери, та могло прибути з Північної Африки. Частини корпусу залишилися цілими, а вантаж практично неушкоджений.

Після виявлення ділянку взяли під непомітну, але постійну охорону. Між поліцією та органами охорони культурної спадщини уклали угоду про конфіденційність, поки тривала оцінка значущості пам’ятки. Координацію нагляду здійснював регіональний археологічний орган, відповідальний за провінції Бріндізі, Лечче та Таранто.

Період секретності завершився після того, як Вища рада з питань культурної спадщини Італії погодила фінансування у розмірі 780 тисяч євро на повне наукове дослідження та довгостроковий захист об’єкта.

У найближчі місяці археологи планують провести детальне неінвазивне вивчення судна. Зокрема, застосують фотограмметрію та лазерне сканування, щоб створити точну тривимірну цифрову модель корабля та його вантажу без втручання у структуру пам’ятки.

Надалі амфори та конструкцію судна аналізуватимуть для визначення виробничих центрів, торговельних маршрутів і технологій кораблебудування пізньої Римської імперії. Позначки чи написи на вантажі можуть допомогти простежити переміщення товарів Середземномор’ям. Лише після завершення досліджень вирішуватимуть, чи піднімати частину амфор для консервації та можливого експонування.

Археологи називають знахідку поблизу Галліполі не «похованим скарбом», а підводним архівом, що здатен пролити світло на торгівлю, харчування та повсякденне життя в Римській імперії майже 1600 років тому.

