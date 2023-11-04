В Італії вчені розкопали гробницю, якій 2600 років: що знайшли всередині (фото)

В італійському місті Монтальто-ді-Кастро археологи відкрили гробницю, якій близько 2600 років.

У гробниці, вік якої становить кілька тисячоліть, виявили скарби, які, ймовірно, належали заможній родині. Це, зокрема, вироби з кераміки та амфори, які зазвичай асоціюються з давньогрецькою чи римською культурами.

Про це повідомляє CBS News.

У гробниці також знайшли посуд, чашки, залізні предмети та різноманітні керамічні вироби й декоративні аксесуари в гарному стані. Також там виявили скатертину, яку, можливо, використовували під час ритуалу поховання.

Знахідки у гробниці / Фото: Facebook (Comune di Montalto di Castro)

Крім цього, в похованні знайшли бронзовий казан. Археологи припускають, що ці речі могли належати родині, яка у свій час вважалася заможною.

"Ми стали свідками відкриття стародавньої етруської гробниці, похованої в некрополі Остерія у Вульчі", – написали у Facebook міста, назвавши відкриття "днем культури та історії".

Історики кажуть, що етруски побудували свою цивілізацію на частині території, яка зараз є сучасною Італією, починаючи з 900 року до нашої ери. Спершу народ мешкав на території сучасної Італії, а пізніше в результаті римсько-етруських воєн він потрапив до Римської імперії.

Тепер місце археологічних розкопок у північному регіоні Лаціо неподалік від Монтальто-ді-Кастро є одним із найпопулярніших місць для туристів.

Нагадаємо, раніше у Шотландії на Оркнейських островах археологи виявили неолітичне поховання із руїнами складної будівлі. В одному з шести приміщень гробниці дослідники виявили 14 скелетів чоловіків, жінок і дітей, двоє з яких поховані у позі обіймів.

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