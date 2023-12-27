В Італії знайшли стародавній камінь із картою зоряного неба, якому 2500 років – фото

На стародавньому пагорбі Castelliere di Rupinpiccoolo, що у провінції Трієст, Італія, археологи знайшли два великі круглі камені зі слідами обробки.

Про це пише Heritage Daily.

За словами дослідників, один із каменів, діаметр яких 50 сантиметрів, зображував сонце, а на іншому була різьблена небесна карта, датована IV століттям до нашої ери.

На ньому було виявлено 29 гравюр, які точно відповідають сузір'ям Скорпіона, Оріона, Плеяд та Кассіопеї. Дослідники припускають, що, з огляду на кут позначок на камені, різьблені фігури були зроблені однією людиною за допомогою молотка та металевого долота з наконечником 6-7 мм.

Стародавній камінь із картою зоряного неба / Фото: INAF

Конкретна зірка, вигравіювана на камені, ідентифікована як Theta Scorpii, стала прихованою з поля зору в Castelliere di rupinpiccolo через його низьке положення на горизонті. Однак, використовуючи програму Stellarium для імітації нічного неба, дослідники виявили, що ця зірка спостерігалася з стародавнього пагорба близько 400 років до нашої ери.

Читайте провідні новини дня:

29-е гравірування представляє особливий інтерес, оскільки воно не має кореляції з небесними моделями. Натомість автори дослідження припускають, що насправді це може бути ідея наднової, тимчасового явища, яке раптом з'явилося на нічному небі в давнину протягом декількох днів чи місяців, а потім зникло.

Якщо це правда, дослідники припускають, що відстеження цієї точки на нічному небі може потенційно показати чорну діру, яка залишилася після вибуху наднової.

Нагадаємо, у Норвегії виявили найстаріше корабельне поховання. Воно переписує історію вікінгів.

Читайте також: