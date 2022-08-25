В Ізраїлі археологи розкопали у пустелі розкішний стародавній маєток віком 1200 років.

Ця знахідка дає унікальне уявлення про життя заможних жителів регіону Негев у VIII—IX століттях.

Про це повідомляє Associated Press.

Маєток знайшли у бедуїнському місті Рахат. Ймовірно, він був збудований за часів раннього ісламського періоду.

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Будинок має внутрішній двір та чотири крила з кількома кімнатами. В одній із його частин є мармуровий коридор із камʼяною підлогою та оздобленими стінами. Археологи також знайшли уламки декорованого скляного посуду.

Під внутрішнім двориком археологи побачили підземні камʼяні сховища. На думку науковців, їх використовували для зберігання речей за більш низьких температур подалі від спекотного сонця пустелі.

З’ясувалося, що стародавні льохи ретельно сконструйовані та досить міцні — люди могли вільно пересуватися між ними під землею. Один із отворів у цих кімнатах веде до цистерни — там зберігалася прохолодна питна вода для мешканців. Експерти кажуть, що власники цього маєтку, ймовірно, жили у достатку.

Раніше стало відомо, що археологи виявили можливий будинок апостола Петра.

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