В Ізраїлі археологи виявили десятки скелетів у дивних могилах: такого вони ще не бачили

У пустелі Негев вчені під час розкопок виявили стародавні поховання, яким приблизно 2500 років і в цих могилах - 50 скелетів. Ці скелети можуть належати жінкам, яких продали в рабство.

Про це пише Live Science.

Зі слів вчених, більшість стародавніх поховань у пустелі Негев мають округлу форму, але дві нові виявлені гробниці мають унікальну квадратну форму. Одна з гробниць має розмір 7 на 7 метрів, а друга — 4,5 на 4,5 метрів. Але їхнє місце розташування також дивує вчених.

За словами археологів, подібні поховання ніколи ще не знаходили в цій місцевості, і вони не пов'язані з жодним відомим поселенням. Обидва стародавні поховання розташовані на перехресті двох торговельних шляхів, які тисячі років тому вели з Єгипту до Йорданії та на Аравійський півострів.

Під час розкопок вчені виявили багато стародавніх артефактів, які були створені в період між 7 століттям до нашої ери і 5 століттям до нашої ери. А 50 скелетів, виявлених у гробницях, можливо, належать дорослим жінкам, яких продали в рабство для подальшого використання під час релігійних ритуалів. Хоча для підтвердження цієї ідеї потрібні додаткові докази.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли майстерні з муміфікації людей і тварин, а також дві гробниці в стародавньому похованні Саккара. Археологи активно здійснюють розкопки, щоб відкрити Великий Єгипетський музей і оживити туристичну галузь, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

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