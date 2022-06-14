В Ізраїлі дослідники виявили сліди найдавнішого вогнища: знахідці майже мільйон років

За допомогою штучного інтелекту археологи на левантійському пам'ятнику Єврон знайшли свідчення використання вогню стародавніми людьми близько 1–0,8 мільйона років тому.

Археологи з Ізраїлю та Канади виявили потенційні свідчення того, що люди прямоходячі (Homo erectus) могли використовувати вогонь на левантійському пам'ятнику Єврон близько 1–0,8 мільйона років тому. Такого висновку вони дійшли після повторного дослідження кам'яних артефактів, фауністичних залишків та відкладень, розкопаних ще у 1970-х роках, з використанням технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляється у статті, опублікованій у понеділок, 13 червня, у журналі Proceedings of the National Academy Sciences.

Група вчених із Ізраїлю та Канади під керівництвом Філіпе Наталіо з Інституту Вейцмана досліджувала матеріали, знайдені на пам'ятнику Єврон, який було вперше розкопано в 1976-1977 роках. Археологи виявили там фауністичні залишки, відкладення та знаряддя праці з кремню часів нижнього палеоліту (близько 1-0,8 мільйона років тому).

В результаті дослідження 26 кам'яних артефактів з'ясувалося, що вони піддавалися впливу високих температур, причому їх діапазон суттєво відрізнявся, хоча в розкопці ці предмети були поруч один з одним. Жодних кореляцій між температурою нагрівання та розміром чи типом знарядь археологи не помітили.

Також читайте Під Києвом археологи відкопали кургани бронзового віку: інфографіка

Крім того, за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур'є дослідники вивчили 87 маленьких фрагментів кісток тварин, колір яких варіювався від коричневого до білого, знайдених у різних квадратах розкопів. Їм вдалося ідентифікувати 13 скам'янілостей, які зазнавали впливу температури вище 600 градусів за Цельсієм. Всі ці залишки виявилися фрагментами бивнів (або одного бивня) хоботної тварини (Proboscidea), виявленими в тому самому квадраті. При цьому відкладення з цього квадрата, судячи з аналізів, не зазнавали впливу температури вище 400 градусів за Цельсієм.

На думку вчених, виявлені свідчення дозволяють віднести Єврон до невеликого кола пам'ятників нижнього палеоліту, де є потенційні свідчення використання вогню стародавніми людьми. Вони зазначили, що не можна повністю виключати вплив природної пожежі, хоча при ньому, ймовірно, пов'язані один з одним артефакти зазнали б одноріднішого теплового впливу.

Початок використання вогню був однією з найважливіших інновацій історії стародавнього людства. Проте питання, коли це сталося, все ще залишається без однозначної відповіді.

Нагадаємо, археологи, які проводять дослідження поблизу британської фортеці Віндоленд у графстві Нортумберленд, виявили несподіваний барельєф. На камені, який знайшли біля стіни Адріана, було вигравірувано фалос і вульгарну лайку.

Чорні російські археологи грабують українські музеї і передають в приватні колекції

Читайте також: