В Ізраїлі на пляжі випадково виявили поховання часів єгипетського фараона Рамзеса ІІ: фото

У поховальній камері ізраїльські археологи побачили похоронні жертви та речі, які мали супроводжувати померлого в загробний світ, що пролежали неторкнутими понад 3 тисячі років.

У національному парку Пальмахім на південь від Тель-Авіва команда ізраїльських археологів зробила унікальне відкриття після того, як екскаватор випадково натрапив на печеру-поховання, яка датується часами давньоєгипетського фараона Рамзеса II.

Як повідомляє The Times of Israel, про знахідку оголосило в неділю, 18 вересня, Ізраїльське управління старожитностей (IAA).

Печера була відкрита на пляжі, коли екскаватор, який працював у національному парку Пальмахім, врізався в її дах. Археологи скористалися драбиною, щоб спуститися в простору штучну квадратну поховальну камеру, де було виявлено глиняний посуд і бронзові артефакти.

Деякий посуд був пофарбований в червоний колір, деякий містив кістки. В печері також були каструлі, глеки для зберігання напоїв, олійні лампи та бронзові наконечники стріл або списів.

Об’єкти були похоронними жертвами, які супроводжували померлого в останній подорожі до загробного світу, і були збереглися недоторканими приблизно 3300 років.

Принаймні один відносно неушкоджений скелет також був знайдений у двох прямокутних ділянках у кутку печери.

“Печера може дати повну картину похоронних звичаїв пізньої бронзової доби. Таке надзвичайно рідкісне відкриття трапляється раз у житті”, — сказав експерт Управління старожитностей Ізраїлю Елі Яннай.

Знахідки датуються правлінням Рамзеса II, який помер у 1213 році до нашої ери. Відповідно до Біблії, це був час так званого виходу єврейського народу з єгипетської неволі.

Походження гончарних посудин – Кіпр, Ліван, Північна Сирія, Газа та Яффо свідчать про жваву торгівлю, яка відбувалася вздовж узбережжя.

Печера була повторно запечатана та перебуває під охороною, поки розробляється план її розкопок.

Нагадаємо, раніше археологи виявили в церкві, яка колись розташовувалася у стародавньому місті Віфсаїда, мозаїку з посвятою "Голові та вождеві Небесних Вісників" - так позначали апостола Петра.

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