В Ізраїлі вчені знайшли скарб, захований в кам'яній стіні майже 1400 років тому 

В Ізраїлі вчені знайшли золоті монети, а також інші артефакти у стародавньому місті Баніас.

В Ізраїлі вчені під час досліджень виявили всередині кам'яної стіни схованку з монетами візантійської доби. Артефакти знайшли у стародавньому місті Баніас.

Про це пише Smithsonian Magazine.

Виготовлені з чистого золота, 44 монети прикрашені портретами імператорів Фоки й Іраклія, які правили в першій половині VII століття. Експерти вважають, що скарб, датований 635 роком, був захований під час мусульманського завоювання території наприкінці правління Іраклія.

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"Знахідка відображає конкретний період часу, коли ми можемо уявити власника, який приховує свій статок від загрози війни, сподіваючись якось повернутися та забрати своє майно", — розповів вчений Йоав Лерер.

Після падіння Риму Костянтин I встановив резиденцію влади в Константинополі (сучасний Стамбул). Хоча нова Візантійська імперія продовжувала процвітати понад 1000 років, вона втратила кілька своїх провінцій через завоювання мусульман.

Під час розкопок археологи також виявили залишки будівель, піч для випалювання глини, бронзові монети й уламки кераміки та скла. Предмети датуються кінцем візантійського періоду.

Нагадаємо, під час дослідження в затоці Абу-Кір, неподалік єгипетського міста Олександрія, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель. Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту IV-I століть до н.е.

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