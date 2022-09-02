В Ізраїлі відкопали гігантський бивень слона віком майже пів мільйона років (фото)

Під час археологічних розкопок в Ізраїлі вчені знайшли рідкісний бивень величезного слона, що вимер, вік якого становить майже пів мільйона років.

Як зазначають фахівці, цей бивень є свідченням соціального обряду доісторичних людей.

Про це пише France24.

Артефакт висотою 2,6 м і вагою близько 150 кг виявив біолог Ейтан Мор на місці розкопок неподалік Ревадима, села на півдні Ізраїлю.

Поруч із бивнем знайшли крем'яні інструменти, які доісторична людина використовувала для оброблення та зняття шкіри тварин.

Фото: Associated Press

"Що показово, цей викопний був найбільшим зі знайдених на Близькому Сході. Він помер 400 тисяч років тому", — зазначив учений Аві Леві.

Раніше стало відомо, що в Ізраїлі археологи розкопали в пустелі розкішний стародавній маєток віком 1200 років.

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