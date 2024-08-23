В Ізраїлі знайшли каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус – приголомшливе відкриття (фото)

На горі Хоцвім в Єрусалимі проводяться розкопки великого кар'єру, що відкриває більше інформації про період Другого Храму, коли Ісус ходив Святою Землею.

Про це повідомляє New York Post.

Археологи із Ізраїльського управління у справах старожитностей розкопали територію площею близько 3500 квадратних метрів, що є частиною великого поля кар'єрів. Вони виявили десятки будівельних каменів різного розміру, різні дороги та інструменти. Вирізані будівельні камені сягали величезної довжини близько 2,4 м, ширини майже 1,2 м і товщини близько 30 см.

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Вага будь-якого такого тесаного блоку становила близько 2,5 тонни. Приголомшливі розміри каменів, які були витесані звідси в кар'єрі, можуть вказувати на те, що вони призначалися для використання як будівельне каміння на одному з численних державних будівельних заводів, які працювали в Єрусалимі в кінці періоду Другого Храму", — розповіли Майкл Чернін і Лара Шилов, керівники розкопок із Ізраїльського управління у справах старожитностей.

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

"З великою обережністю можна припустити, що принаймні деякі з будівельних каменів, вирізаних тут, призначалися для використання як тротуарна плитка для вулиць Єрусалиму того періоду. Під час інших розкопок, проведених в Місті Давида останніми роками, археологи виявили бруковану вулицю, яка також датується кінцем періоду Другого Храму. Дивно, але виявилося, що бруківка цієї вулиці ідентична за розміром, товщиною і геологічним складом до кам'яних табличок, виданих в кар'єрі, які зараз відкриті на Хар Хоцвім".

2019 року Ізраїль офіційно відкрив сходи, відомі як "Дорога пілігримів", якими, як вважається, ходив Ісус у стародавньому Єрусалимі, як ще одне місце, що має значення "біблійних масштабів" для мільярдів людей.

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Це повертає Біблію до життя, — сказав тоді Девід Фрідман, колишній посол США в Ізраїлі, в інтерв'ю Піту Хегсету з Fox News. — З каналізаційної труби, яка прорвалася 15 років тому, почалися ці розкопки, внаслідок яких був відкритий басейн Силоам, куди всі єврейські паломники приходили і очищалися перед тим, як піднятися до Храму, а потім ціла дорога, не реліквія, не старожитність, а ціла дорога, неушкоджена від цього басейну, підіймається до Храму".

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

Фрідман додав: "Люди можуть буквально зануритися в те середовище, де ходили великі біблійні постаті того часу, де ходив Ісус, ми знаємо, що Ісус ходив цією дорогою. Ми знаємо, що його візити до Храму добре задокументовані. Тож ви дійсно маєте можливість зануритися в давню історію в цьому неймовірному, приголомшливому відкритті".

Другий Святий Храм стояв в Єрусалимі 420 років, від 349 р. до н.е. до 70 р. н.е.

За часів Другого Храму євреї перебували під іноземним пануванням персів, греків і, зрештою, римлян.

Також було знайдено кам'яне знаряддя, якому, як вважають, понад 2000 років.

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Це інструмент з чистого каменю, який використовувався єврейською громадою в період Другого Храму... Він міг бути виготовлений на місці, в кар'єрі, або його спеціально привезли на місце", — йдеться в повідомленні Шилов.

Археологи працюють над тим, щоб представити кар'єр громадськості і співпрацюють із забудовником, щоб "інтегрувати кар'єр в комерційний комплекс, який планується побудувати" на цьому місці.

Знайдено каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус / Фото: Israel Antiquities Authority

Інструменти будуть виставлені в Національному археологічному кампусі в Єрусалимі.

Нагадаємо, археологи приголомшили знахідкою на англійських болотах. Вони виявили унікальну гробницю бронзового віку.

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