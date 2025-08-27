В Ізраїлі знайшли підтвердження ключової частини Біблії

Майстерня біблійного народу в Ханаані / © Israel Antiquities Authority

В Ізраїлі було виявлено стародавню майстерню, в якій 5 500 років тому згадані в Біблії хананеї займалися виготовленням надзвичайно гострих лез. Ця знахідка підтверджує високий суспільний розвиток цього народу, що жив у Землі Обітованій до ізраїльтян.

Про відкриття повідомило Управління старожитностей Ізраїлю, передає видання Mirror.

Археологи виявили, що знахідки відповідають матеріальній культурі Ханаану часів Авраама та демонструють передові технології того часу.

«Це чіткий доказ того, що вже на початку бронзової доби місцеве суспільство було організованим і складним, а також мало професійну спеціалізацію», — повідомили в Управлінні старожитностей.

Ханаанську майстерню було знайдено в Кір’ят-Гаті, місті приблизно за 40 миль на південь від Тель-Авіва.

Залишки цього стародавнього робочого місця були розкопані на археологічній ділянці міста Нахаль-Комем. Воно складається з сотень підземних ям, які колись використовувалися для виготовлення клинків та зберігання зброї.

«Найбільш вражаючими знахідками, виявленими на цьому місці, є великі крем’яні нуклеуси, з яких виготовляли надзвичайно гострі, однорідної форми леза. Самі леза використовувалися як ножі для різання та обрізання, а також як знаряддя для збору врожаю, як-от леза серпа», — повідомили археологи.

Крем’яний нуклеус, виявлений на місці розкопок / © Israel Antiquities Authority

Знайдені артефакти будуть представлені в Національному кампусі археології Ізраїлю імені Джея та Джині Шоттенштейн в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше ізраїльські археологи натрапили на унікальну знахідку — стародавню глиняну печатку віком понад 2600 років з написом, який стосується одного із найтривожніших епізодів Біблії.