В Ізраїлі знайшли жертовного віслюка з відрубаною головою: що дізналися вчені про стародавні ритуали

В Ізраїлі знйшли рештки жертовних тварин віком 5 тисяч років

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В ході нещодавніх розкопок в Ізраїлі під будинком Бронзового віку археологи знайшли рештки «жертовного віслюка» з відрубаною головою та зв’язаними ногами, а також трьох інших віслюків, які, як з’ясувалося, були привезені з Єгипту. Ця знахідка свідчить про глибокі зв’язки між народами та ритуальні практики, які були поширені майже 5000 років тому.

Про це повідомляє Live Science.

Кості віслюків виявили під будинком Бронзового віку в стародавньому місті Гат (сучасний Тель-ес-Сафі) у центральному Ізраїлі. Дослідники вважають, що ці тварини могли бути частиною ритуалу, що включав жертвоприношення молодих самок робочих тварин з далеких земель, зокрема — стародавнього Єгипту.

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Наразі невідомо, чому ці віслюки були «вбиті в розквіті сил» під час раннього бронзового віку III Ханаану (близько 2900-2550 рр. до н.е.). Проте несподіване єгипетське походження тварин натякає на те, що їхні власники були купцями та торговцями. За словами провідної авторки дослідження Елізабет Арнольд, антрополога та екологічного археолога, «принесення в жертву такої важливої тварини — це надмірний прояв багатства або положення в суспільстві».

«Вибір ослів лише з Єгипту, ймовірно, підкреслював цей зв’язок з ключовим торговим партнером», — додала науковиця.

За її словами, у ті часи Єгипет був надзвичайно потужною державою, тому підкреслення такого зв’язку додавало престижу.

Археологи роками знаходили стародавні останки віслюків на місці розкопок стародавнього Гаті. У 2010 році дослідників здивувала знахідка обезголовленого осла, чия голова була «повністю відрізана і дбайливо покладена на черевну порожнину, спрямована у протилежний бік» від тіла. Ізотопний аналіз зубної емалі показав, що цей віслюк виріс у долині Нілу. Пізніше команда знайшла ще трьох жертовних ослів, також похованих під будинками Бронзового віку, і ізотопний аналіз підтвердив, що вони також були з Єгипту.

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У цих трьох новознайдених віслюків передні та задні ноги були зв’язані. Хоча їх не обезголовлювали, «черепи всіх чотирьох віслюків були звернені на схід», можливо, до схід сонця. Усі віслюки «у розквіті сил були принесені в жертву цим особливим чином», і всі вони були самками. Самки віслюків були особливо цінними, оскільки могли давати потомство.

Для порівняння з іншими стародавніми тваринами з Гата, команда провела ізотопний аналіз останків віслюка, овець та кіз, знайдених на місці, але не принесених у жертву. Ці тварини виявилися місцевими, за винятком однієї кози єгипетського походження, яка, ймовірно, була «їжею на копитах» під час подорожі, але не мала особливого поховання.

«Знахідка цих чотирьох жертовних ослів показує, що ці тварини відігравали життєво важливу роль не лише в економіці та торгівлі, але й у статусі та ритуальних практиках стародавнього Близького Сходу», — підсумувала Арнольд.

Нагадаємо, вчені дізналися, чому стародавні єгиптяни знищили статуї цариці Хатшепсут. Згідно з новим дослідженням, деякі статуї фараонів були «ритуально деактивовані» після їхньої смерті.

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