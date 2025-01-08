В "колисці людства" археологи виявили інструменти, яким понад три мільйони років (фото)

На півострові Хома в Кенії археологи знайшли інструменти, яким понад 3 мільйони років. Хома, що є частиною так званої "колиски людства", став місцем, де було знайдено не лише ці інструменти, але й рештки одного з найбільш відомих ранніх предків людини — "Люсі", яка жила понад три мільйони років тому.

Про це пише Daily Mail.

Нові знахідки підтверджують, що давні гомініди використовували прості кам'яні інструменти для обробки їжі, зокрема для нарізання фруктів, овочів і навіть м'яса гіпопотамів.

Археологи виявили кам'яні пластини, або дрібні ножі, які виготовлялися шляхом удару одного каменю об інший. Це дозволяло створювати ріжучі краї, якими можна було ефективно обробляти різні продукти. Вчені зазначають, що ці інструменти є частиною олдовайської культури, яка, як вважалося раніше, виникла близько 1,7 мільйона років тому. Однак нові знахідки зміщують цей термін на кілька мільйонів років назад — до 3 мільйонів років тому.

Фото: dailymail

Ці кам'яні інструменти стали першими технологічними досягненнями, що дозволили гомінідам полегшити доступ до різноманітних видів їжі. Як зазначає Том Пламмер, головний археолог команди, "олдова́йська технологія — це найбільша технологічна інновація в історії людства". Вона дозволила предкам людини полювати і обробляти їжу, що вплинуло на розвиток тіла та мозку, що своєю чергою стало основою для еволюції.

Крім того, на місці розкопок були знайдені кістки гіпопотамів, що свідчить про використання інструментів для обробки м'яса. Це відкриття ще раз підтверджує, що прадавні люди не лише збирали їжу, але й займалися її обробкою, використовуючи прості кам'яні інструменти.

Півострів Хома, де сталося це відкриття, є важливою археологічною ділянкою для розуміння еволюції людини. Рік Поттс, директор програми з вивчення людських початків в Смітсонівському інституті, зазначає, що це місце дає нам багато для роздумів про шлях людства і його місце в еволюційному дереві живих істот. "Ми — останні біпеди, як я це називаю. Усі інші шляхи розвитку стали вимерлими", — говорить Поттс, підкреслюючи важливість таких відкриттів для науки.

Ці знахідки також змінюють наші уявлення про те, як швидко відбувалися основні етапи еволюції. Якщо раніше вчені вважали, що певні технології, зокрема виготовлення інструментів, виникли лише в останній мільйон років, то тепер ми знаємо, що вони з'явилися набагато раніше — близько 3 мільйонів років тому.

Нагадаємо, вчені з Інституту медичних досліджень Гарвана та Університету Сіднея дійшли висновку, що колиска сучасного людства розташовувалась на території Ботсвани, країни в Південній Африці.

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