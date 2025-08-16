В Китаї розробили робота, який зможе виношувати та "народжувати" дітей

Робот- гуаноїд

В Китаї компанія Kaiwa Technology з Гуанчжоу розробила прототип гуманоїдного робота, оснащеного штучною маткою у черевній порожнині, здатного виношувати плід протягом десяти місяців та самостійно народжувати дитину.

Про це пише видання Interesting Engineering.

За словами представників компанії, запуск робота планується на 2026 рік, а очікувана вартість пристрою складе менше ніж 100 000 юанів (приблизно 13 900 доларів США). Розробка орієнтована на тих, хто бажає стати батьками, але хоче уникнути фізичних та психологічних труднощів традиційної вагітності.

Презентація проєкту викликала активні дискусії в суспільстві: від етичного занепокоєння до надій infertile пар на нові можливості зачаття та народження дитини.

На конференції World Robot Conference 2025 у Пекіні засновник Kaiwa Technology Чжан Ціфенг, пов’язаний із Наньянським технологічним університетом, представив концепт гуманоїдного робота для сурогатної вагітності. За його словами, пристрій не є просто інкубатором — це повноцінний гуманоїд у натуральну величину з інтегрованою штучною маткою, який здатний повторити весь процес від зачаття до пологів.

Ключовим елементом технології є штучна матка: ембріон розвивається у спеціальній амніотичній рідині та отримує поживні речовини через шланг, імітуючи природну вагітність. Доктор Чжан запевняє, що технологія вже досягла достатньої зрілості в лабораторних умовах, і наразі залишилося інтегрувати її у гуманоїдний корпус, щоб забезпечити взаємодію людини та робота протягом вагітності.

Чжан очікує, що прототип робота буде готовий протягом року, а його ціна не перевищить 13 900 доларів США. Щодо етичних та правових аспектів, за словами засновника, обговорення вже проводилися з місцевими органами влади провінції Гуандун, а відповідні пропозиції подані для розгляду у рамках формування політики та законодавства.

Дослідження штучних маток вже демонструють обнадійливі результати на тваринах. У 2017 році у Філадельфії в Children’s Hospital науковці успішно виносили передчасно народжену вівцю у прозорому «біосакі» з теплою розчинною амніотичною рідиною. Поживні речовини надходили через трубку, приєднану до пуповини, що дозволило тварині повноцінно розвинутися та виростити шерсть за чотири тижні.

Втім, сучасні штучні матки поки що функціонують радше як неонатальні інкубатори, підтримуючи життя лише після часткової вагітності. Для реалізації концепції доктора Чжана технологія має розвинутися до рівня підтримки повного циклу: від запліднення та імплантації до повного терміну вагітності. Деталі цього процесу не розкриті, що залишає відкритими питання щодо наукових, етичних та правових викликів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мексиці на світ з’явилася перша дитина на планеті, яку зачав робот зі штучним інтелектом.