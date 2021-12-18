В Мережі почали продавати браслети "для захисту від 5G": виявилося, що вони випромінюють радіацію

В Мережі почали продавати браслети "для захисту від 5G": виявилося, що вони випромінюють радіацію

Аксесуари виявилися небезпечними для людей.

Намиста та інші аксесуари, які нібито "захищають" людей від впливу мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними.

Про це 17 грудня пише BBC.

Голландський орган з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) випустив попередження про десять продуктів, які, випромінюють небезпечне іонізуюче випромінювання. Там закликають людей не використовувати продукти, які можуть завдати шкоди за тривалого носіння.

Немає жодних доказів того, що мережі 5G шкідливі для здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні та принципово не відрізняються від існуючих сигналів 3G та 4G.

У мобільних мережах використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не ушкоджують ДНК.

Незважаючи на це, на передавачі відбувалися напади з боку людей, які вважали їх шкідливими. Серед ідентифікованих радіоактивних продуктів були маска для сну "Energy Armor", браслет та намисто.

Браслет для дітей Magnetix Wellness також випромінює радіацію.

"Не носіть це більше, акуратно приберіть і дочекайтеся інструкцій щодо повернення", - йдеться у заяві ANVS.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління”. Початок забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв`язку відтерміновується з грудня цього року на липень 2022 року.

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