В NASA створили яскраві зображення 5 віддалених куточків Всесвіту (фото)

Зокрема, на опублікованих зображеннях Центр галактики Чумацький Шлях нагадує рожеву, помаранчеву, червону та фіолетову хмару, всіяну кількома блискучими кулями світла.

В обсерваторії NASA показали п’ять нових зображень віддалених куточків Всесвіту, які вдалося створити на основі зібраних кількома приладами даних.

Про це повідомляє Space із посланням на Космічну рентгенівську обсерваторію Чандра.

Зображення віддалених куточків Всесвіту створили на основі даних, які зібрали рентгенівська обсерваторія Чандра, космічні телескопи Спітцера та Вебба, "Дуже великий телескоп" та інші приладами.

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Таким чином вдалося вловити потоки невидимого світлового випромінювання з віддалених куточків космосу. Ці дані вчені потім перетворили на зображення.

Центр галактики

Центр галактики розташований за 26 тис. світлових років від Землі, і є центром Чумацького Шляху, в якому розташована наша Сонячна система.

У Центрі галактики розміщені надмасивна чорна діра, гарячі хмари газу, масивні та нейтронні зорі.

"Центр галактики Чумацький Шлях нагадує рожеву, помаранчеву, червону та фіолетову хмару, всіяну кількома блискучими кулями світла. Навколо хмари – щільне поле фіолетових, помаранчевих, червоних і блідо-блакитних цяток, яке повністю вкриває небо", – описали зображення в обсерваторії.

Там також пояснили, що Центр галактики не має закручений вигляд, бо прилади робили відповідні знімки зсередини.

Центр галактики / Фото: NASA

Залишок наднової Кеплера

Залишок наднової Кеплера – це залишки білої карликової тьмяної зірки, які виникли внаслідок термоядерного вибуху.

Синім кольором на зображенні показана вибухова хвиля, а червоним, блакитним і жовтим зображені уламки карликової зірки.

Залишок білого карлика нагадує вузлуватий клубок синьої, червоної та білої енергії на тлі чорного неба, яке всіяне блідо-блакитними цяточками.

Залишок наднової Кеплера / Фото: NASA

Фото залишку наднової Кеплера із застосування синього фільтра / Фото: NASA

Галактика ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 рухається зі швидкістю 2,4 млн км/год. За собою вона залишає два хвости з гарячого газу.

На зображенні галактики синім кольором позначений газ, червоним – атоми водню, помаранчевим і блакитним – оптичні та інфрачервоні дані.

Вчені так описують цю галактику: "Яскраве блідо-рожеве світло, оточене напівпрозорим блакитним кольором, мчить до лівого верхнього кута, залишаючи за собою два довгих рожево-фіолетових хвости".

Галактика ESO 137-001 / Фото: NASA

Галактика NGC 1365

У центрі спіральної галактики NGC 1365 розташована чорна діра, яка постійно поглинає матерію. На зображенні фіолетовим кольором позначений гарячий газ галактики, який буде втягнутий чорною дірою в майбутньому.

"Вихори блідої сіро-блакитної речовини, схожі на хвилі в темному океані, закручуються в напрямку рожевого ядра, яке висить у лівому верхньому куті. Рожеві кола і червоні плями усіяли бурхливу спіральну галактику", – описують зображення в обсерваторії.

Галактика NGC 1365 / Фото: NASA

Пульсар Вітрил

Пульсар Вітрил – залишки зірки, яка вибухнула і "спрямовує" потік частинок та енергії до космосу.

Пульсар має вигляд м’якої та пухкої квасолини лавандового кольору у "кишені" блакитного газу.

"Слабкий потік газу, рентгенівський струмінь, здається, вистрілює з кишені, прямуючи вдалину у верхній правий кут", – описали фото в обсерваторії.

Пульсар Вітрил / Фото: NASA

До слова, раніше британський професор фізики та експерт з чорних дір Ксав'є Кальмет описав фази загибелі Сонця і зробив прогноз щодо перетворення зірки на чорну діру.

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