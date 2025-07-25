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В Одесі визначили точне місце розташування Хаджибейського замку (фото)
Археологи виявили точне розташування Хаджибейського замку в центрі Одеси. Фортеця стояла між пам’ятником Дюку та фунікулером.
В Одесі археологи поставили крапку в майже 200-річній науковій суперечці: точне місце розташування османської фортеці Хаджибей остаточно встановлено. Руїни укріплень виявили у центрі міста — між пам’ятником Дюку, фунікулером і південними алеями Приморського бульвару. Розкопки проводили фахівці Інституту археології НАН України спільно з Університетом Ушинського.
Про відкриття повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету Андрій Красножон.
Дослідники знайшли фронтальну стіну артилерійської батареї XVIII століття, що була прибудована до замку з боку моря. Виявлені конструкції — це фрагменти оборонної споруди, яку підірвали війська Російської імперії після захоплення 1789 року, а згодом остаточно розібрали на будматеріали.
Під час розкопок зафіксовано і кутовий стик двох стін, а також сліди демонтажу куртин і потужні нашарування османської кераміки, бронзових виробів і капітелей. Унікальність полягає в тому, що частина оборонних мурів упиралася в античний культурний шар V століття до н.е., пов’язаний із давньогрецьким поселенням Гавань Істріан. Археологи також виявили залишки генуезької факторії XIV століття — фортеці Джинестра.
Розкопки підтвердили і припущення, що плато з висотою +32 м мало стратегічне значення — забезпечувало контроль над гаванню й гирлами двох балок: Військової та Карантинної. На картах XVIII століття ця територія позначалася як ключова для оборони міста.
За оцінкою фахівців, сама батарея з’явилася пізніше основного замку — коли османи отримали далекобійні гармати. Повністю дослідити капітальні споруди фортеці, на кшталт веж і внутрішніх укріплень, ще належить. Археологи вже локалізували зону пошуків і планують подальші дослідження.
Ще 2021 року георадар показав аномалії на Приморському бульварі — і тепер розкопки підтвердили, що під пам’ятником Дюку збереглися залишки Хаджибейської фортеці.
Науковці вважають, що це відкриття підтверджує тісний зв’язок Одеси з античним, османським та європейським минулим.
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