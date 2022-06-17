В одній із гробниць Єгипту археологи виявили двері до "потойбічного світу"

Група єгиптологів виявила рідкісну гробницю Стародавнього Царства із захоплюючими хибними дверима в те, що, на їхню думку, символізувало потойбічний світ.

Стародавнє царство було динамічним періодом єгипетської історії, починаючи приблизно від 2649 до 2130 до н.е.

Про це пише видання Express.

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На дальній стіні досліджуваної гробниці знайдені написи, що чудово збереглися. Вони виглядали так, ніби художник закінчив їх малювати буквально днями. Написи займали чільне місце в центрі гробниці і закривали панель, звану "хибними дверима" в потойбічне життя.

Єгиптяни вважали, щоб душа могла перейти в потойбічне життя і зрештою повернутись, необхідний портал, що дозволяє подорожувати між двома світами.

"Хибні двері були дуже важливими для єгиптян, саме через неї душа могла переміщатися між царствами. Це були ворота до свободи", — розповіли вчені.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

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