Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В одній із гробниць Єгипту археологи виявили двері до "потойбічного світу"

Дата публікації
Перегляди
2374
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В одній із гробниць Єгипту археологи виявили двері до "потойбічного світу"

Фото: pixabay.com

Група єгиптологів виявила рідкісну гробницю Стародавнього Царства із захоплюючими хибними дверима в те, що, на їхню думку, символізувало потойбічний світ.

Стародавнє царство було динамічним періодом єгипетської історії, починаючи приблизно від 2649 до 2130 до н.е.

Про це пише видання Express.

На дальній стіні досліджуваної гробниці знайдені написи, що чудово збереглися. Вони виглядали так, ніби художник закінчив їх малювати буквально днями. Написи займали чільне місце в центрі гробниці і закривали панель, звану "хибними дверима" в потойбічне життя.

Єгиптяни вважали, щоб душа могла перейти в потойбічне життя і зрештою повернутись, необхідний портал, що дозволяє подорожувати між двома світами.

"Хибні двері були дуже важливими для єгиптян, саме через неї душа могла переміщатися між царствами. Це були ворота до свободи", — розповіли вчені.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки | Новини України

У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки | Новини України

Читайте також:

Наступна публікація