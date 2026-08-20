В одній з країн роботів уже ставлять на місце людей: які професії вони можуть забрати

Робот

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У Китаї людиноподібних роботів почали випробовувати в умовах, максимально наближених до реальної роботи. Машини прибирають кімнати, складають одяг, працюють у готелях і бібліотеках та виконують побутові завдання.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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Випробування проходять у межах других Всесвітніх ігор людиноподібних роботів (WHRG). На відміну від традиційних змагань, тут перевіряють не швидкість чи спортивні здібності машин, а те, наскільки ефективно вони можуть виконувати роботу, яку сьогодні роблять люди.

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Прибиральники та працівники по дому

Під час одного з випробувань роботи мали прибрати вітальню, скласти одяг у спальні, а також випрати й розвісити білизну у ванній кімнаті та на балконі.

Додатково вони отримували несподіване завдання: після голосової команди потрібно було доставити посилку до іншого приміщення, а потім повернутися до попередньої роботи.

За помилки — зіткнення, падіння предметів або вихід за межі визначеної зони — роботи втрачали бали. Якщо під час виконання завдання втручалася людина, результат оцінювали нижче.

Працівники готелів

Окремі випробування проходили безпосередньо в Beijing Continental Grand Hotel.

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За 30 хвилин роботам потрібно було доставити багаж гостей до номерів, поповнити запаси рушників, капців і води, забрати використану постільну білизну та застелити ліжка.

При цьому оцінювали не лише швидкість, а й акуратність та здатність працювати автономно.

Саме реальні готельні умови виявилися складним тестом: вузькі коридори, багаж, завантажені візки, м’які предмети та довгі послідовності дій значно ускладнюють роботу машин.

Бібліотекарі

Роботів також випробовували у діючій бібліотеці.

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За пів години вони мали зібрати повернуті книжки, правильно розставити їх на полицях і виправити помилки у розміщенні.

Таким чином перевіряли здатність машин розпізнавати предмети, точно ними маніпулювати та логічно виконувати послідовність завдань.

Роботи для точної ручної праці

У програмі також є випробування на дрібну моторику. Роботам пропонують, зокрема, підбирати боби та закручувати гвинти.

Розробники вважають, що успішне виконання таких операцій може свідчити про готовність технологій перейти від демонстраційних прототипів до практичного використання.

Головна проблема — працювати без людини

Однією з ключових цілей розробників залишається повна автономність. Багато роботів усе ще потребують дистанційного керування або допомоги оператора, а це означає, що вони поки не можуть повністю замінити працівника.

Саме тому випробування переносять зі стандартних майданчиків у готелі, будинки та бібліотеки. Там перевіряють одночасно механіку роботів, алгоритми, розпізнавання навколишнього середовища та здатність адаптуватися до непередбачуваних ситуацій.

Другі Всесвітні ігри людиноподібних роботів заплановані на 22–26 серпня у Пекіні. У них мають взяти участь 666 команд і 2056 роботів із 16 країн.

Нагадаємо, раніше Unitree Robotics презентувала гігантського робота GD01 вартістю близько 574 тис. дол. Вага пристрою разом із пілотом становить близько 500 кг. У демонстраційному відео робот із пілотом у кабіні пересувається на двох або чотирьох кінцівках, а також здатний пробивати цегляну стіну.

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