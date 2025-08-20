В однієї з планет Сонячної системи виявили прихований супутник (фото)

Уран / © Credits

NASA виявило новий супутник Урана — однієї з найменш досліджених планет Сонячної системи — за допомогою телескопа Джеймса Вебба.

Про це пише dailymail.

Таємний супутник Урана: відкриття NASA

Цього тижня астрономи NASA оголосили про виявлення нового супутника, який обертається навколо Урана. Він був знайдений за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба і має близько 10 км у діаметрі. Для порівняння — це у 350 разів менше за наш Місяць.

Таким чином, загальна кількість відомих супутників Урана зросла до 29.

© NASA

Унікальна система кілець і супутників

«Жодна інша планета не має стільки малих внутрішніх супутників, як Уран, і їхні складні взаємозв’язки з кільцями свідчать про хаотичну історію», — зазначив Метью Тіскарено з Інституту SETI.

Новий супутник став 14-м серед малих місяців, що обертаються навколо великих супутників Урана — Міранди, Аріеля, Умбріеля, Титанії та Оберона.

Де розташований новий місяць Урана

За словами докторки Мар’ям Ель Муотамід із Southwest Research Institute, супутник обертається на відстані близько 56000 км від центру Урана, між орбітами Офелії та Б’янки. Його орбіта майже кругова, що вказує на можливе формування поряд з теперішнім місцем.

Реакція соцмереж: як назвати новий супутник

Попри відсутність офіційної назви, користувачі вже пропонують варіанти. Серед них як прості («Боб»), так і жартівливі («Геморой-29», Mooney McMoonface).

Скільки супутників мають інші планети

Меркурій і Венера — 0

Земля — 1

Марс — 2 (Фобос і Деймос)

Юпітер — 95 (включно з найбільшим — Ганімедом)

Сатурн — 274 (лідер у Сонячній системі, зокрема Титан з атмосферою)

Уран — 29

Нептун — 16

Чим відрізняється магнітне поле Урана

Дослідження даних Voyager 2 показали, що магнітне поле Урана сильно відрізняється від земного. Через нахил осі планета «лежить на боці», а її магнітосфера обертається асиметрично відносно сонячного вітру. Це створює унікальні умови — від повного відкриття для потоків частинок до повного захисту від них.

