В океані біля Аляски знайшли загадкову "золоту кулю": вчені з’ясували, що це

Золота куля / © NOAA

Вчені нарешті розкрили таємницю загадкової «золотої кулі», яку виявили під час глибоководної експедиції Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) в Аляскинській затоці 2023 року.

Про це повідомили у NOAA.

Незвичний золотистий об’єкт знайшли на глибині близько 3250 метрів — він був прикріплений до скелі та мав отвір посередині. Після знахідки вчені висували різні версії: від яйцевої оболонки чи мертвої губки до інших припущень. Відкриття викликало значний суспільний інтерес і жваве обговорення.

Зрештою фахівці встановили: «золота куля» виявилася залишком мертвих клітин, які утворилися біля основи гігантської глибоководної анемони виду Relicanthus daphneae. Саме цією частиною організм прикріплювався до кам’янистого дна.

Для розгадки науковцям знадобилося кілька років. Об’єкт досліджували в NOAA Fisheries та Смітсонівському національному музеї природної історії, застосовуючи інтегративний таксономічний підхід: аналізували фізичну структуру зразка, його клітини та генетичний матеріал.

Під час первинного огляду дослідники виявили, що об’єкт складається з волокнистого шаруватого матеріалу та містить кнідоцити — жалкі клітини, характерні для кнідарій, до яких належать корали й актинії. Згодом фахівці визначили спіроцисти — тип клітин, притаманний групі Hexacorallia.

Спочатку ДНК-аналіз не дав чіткої відповіді через домішки генетичного матеріалу інших мікроорганізмів. Однак глибше секвенування всього геному та аналіз мітохондріальної ДНК підтвердили: зразок майже ідентичний відомому геному Relicanthus daphneae. Додатково вчені порівняли його з подібним зразком, знайденим 2021 року під час іншої океанографічної експедиції.

У NOAA наголосили, що хоча ця загадка вже розкрита, глибокий океан досі приховує безліч невідомого. За словами дослідників, сучасні методи, зокрема секвенування ДНК, допомагають ідентифікувати дивні організми та об’єкти, знайдені на великих глибинах.

