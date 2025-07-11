В океані виявили незвичного хижака на глибині 8000 метрів: який вигляд має

В океані виявили незвичного хижака на глибині 8000 метрів

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У загадковій Атакамській западині, що знаходиться на глибині майже 8000 метрів у Тихому океані, вчені зробили сенсаційне відкриття. Вони знайшли новий вид ракоподібних, названий Dulcibella camanchaca, який став першим виявленим активним хижаком на такій неймовірній глибині.

Про це пише Т4.

Це відкриття, опубліковане в журналі Systematics and Biodiversity, повністю руйнує попередні уявлення про те, що глибоководні екосистеми населені лише падальщиками. Вчені багато років думали, що в глибоких, темних і холодних частинах океану можуть жити лише істоти, які їдять мертві рештки. Ці рештки повільно опускаються з поверхні.

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Але дослідження Dulcibella camanchaca — це істота розміром менше чотирьох сантиметрів — показує: тамтешнє життя набагато складніше. У цієї істоти є тіло, гнучкі кінцівки та особливий рот. Це вказує, що вона полює на менших організмів. Це означає, що Dulcibella camanchaca — хижак.

Революційні технології та новий рід

Ця унікальна знахідка стала можливою завдяки передовим технологіям. У жовтні 2023 року науково-дослідний корабель «Abate Molina» розгорнув роботизований посадковий модуль, який на глибині 7902 метри зафіксував Dulcibella camanchaca. Попри несправну камеру, яка завадила зйомці в реальному часі, дослідники використали секвенування ДНК та морфологічний аналіз. Це дозволило не лише підтвердити, що цей вид є абсолютно новим для науки, але й визначити його як представника раніше невідомого роду. Це свідчить про те, скільки ще невідкритого приховують глибини океану.

Dulcibella camanchaca. / © T4

Однією з цікавих особливостей Dulcibella camanchaca є його значний розмір, що є проявом абіссального гігантизму. Це явище, коли глибоководні істоти стають більшими за своїх мілководних родичів, досі не має повного пояснення, але може бути адаптацією до обмежених ресурсів.

Присутність цього активного хижака на такій глибині кидає виклик усім попереднім уявленням про структуру глибоководних екосистем. Вона вказує на те, що харчові мережі там є набагато складнішими та динамічнішими.

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Dulcibella camanchaca. / © T4

Нагадаємо, перуанські археологи оголосили про відкриття стародавнього міста Пеніко на півночі країни, вік якого становить близько 3500 років. Це поселення, розташоване приблизно за 200 км на північ від Ліми на висоті 600 метрів над рівнем моря, вважається важливим торговим центром, що зв’язував тихоокеанське узбережжя з Андами та регіоном Амазонки.