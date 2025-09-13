В океані живе медуза-гігант: важить тонну і розпускає щупальця отруйні на 30 метрів

Cyanea capillata. Фото: W.carter

Світові глибини приховують істот, які за розмірами не поступаються навіть китам. Серед них — медуза левова грива (Cyanea capillata), що вважається найважчою у світі: її маса може сягати цілої тонни, про що свідчать дані Книги рекордів Гіннесса.

Щупальця левової гриви виростають до 30,5 метра, а за деякими свідченнями — навіть до 37 метрів. Вони зібрані у вісім пучків і можуть налічувати до 1200 відростків. Саме ці придатки допомагають медузі полювати: вони вражають здобич нейротоксинами, паралізуючи рибу чи навіть інших медуз.

Свій образ «левової гриви» істота отримала через густі щупальця, які обрамлюють купол і створюють враження хмарної корони. Найбільший відомий екземпляр був зафіксований ще у 1856 році біля узбережжя Північної Америки: тоді диск медузи сягав понад двох метрів у діаметрі.

Втім, серед науковців точаться суперечки, чи справді левова грива є найбільшою медузою. Конкуренткою вважають медузу Номури, яка трапляється в Жовтому та Південнокитайському морях. Її вага може перевищувати 200 кілограмів, а діаметр купола — досягати двох метрів. Особливістю цього виду є надзвичайно швидке зростання: за рік вони можуть вирости до рекордних розмірів, створюючи серйозні труднощі для рибалок.

Цікавий контраст становлять і найменші у світі медузи — іруканджі. Їхній купол сягає лише п’яти сантиметрів, а щупалець — всього чотири. Та, попри крихітні розміри, вони є одними з найотруйніших істот у природі й здатні становити смертельну небезпеку для людини.

