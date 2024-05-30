В OpenAI оцінили вплив генеративного штучного інтелекту на економіку

Генеративний штучний інтелект тільки починає відчувати свій економічний вплив.

Про це заявила головна технічна директорка OpenAI Inc. Міра Мураті, пише Bloomberg.

Остання модель GPT-4o від OpenAI, яка допомагає користувачам створювати такий контент, як текст, презентації та відео, стає інтуїтивнішою у використанні, і це стимулює її впровадження.

За словами Мураті, люди все частіше використовують інструменти ШІ для таких завдань, як кодування, написання та адміністративна робота.

"Ми не зовсім усвідомлюємо, який вплив це матиме на бізнес і на роботу, оскільки це тільки починається", — сказала вона.

OpenAI зіштовхується із загостренням конкуренції з боку таких конкурентів, як Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., яка є материнською компанією Facebook, стартап Anthropic і xAI Ілона Маска. Раніше цього місяця OpenAI випустила чат-бота GPT-4o, який Мураті рекламував як майбутнє взаємодії між людьми та машинами.

"Розробка штучного інтелекту зараз надзвичайно конкурентна. Насправді може бути дійсно хорошою, якщо це змагання за безпеку, а люди не зрізають кути", - додала Мураті.

Також ми писали, що завдяки науковцям Гронінгенського університету (Нідерланди) штучний інтелект навчився розпізнавати сарказм.

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