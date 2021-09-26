В організмах немовлят виявили у 13 разів більше мікропластику, ніж у дорослих

В організмах немовлят виявили у 13 разів більше мікропластику, ніж у дорослих

Ці показники вважають серйозною небезпекою.

Американські лікарі виявили, що в калі однорічних дітей у 13 разів більше мікропластику, ніж у фекаліях дорослих. Вони досліджували вміст поліетилентерефталату і полікарбонату в зразках випорожнень десяти дорослих, шести однорічних дітей і трьох новонароджених.

Автори вважають, що мікропластик потрапляє до кишечника дітей з пляшечок для годування, а також від синтетичних килимових покриттів. Дослідження було опубліковане у виданні Environmental Science & Technology Letters.

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У ході дослідження виявилося, що у випорожненнях дітей зміст поліетилентерефталату виявилося в 13 разів вище, ніж у дорослих. Зокрема, середня концентрація в калі дітей дорівнювала 36 тис нанограмм на грам фекалій, а в калі дорослих - 2,6 тис нанограмм на грам. При цьому, різниця в змісті полікарбонату була не такою відчутною.

Автори дослідження відзначають, що проковтування мікропластику несе в собі серйозну небезпеку, оскільки такі частини здатні потрапляти до крові і викликати запалення тканин і клітинну смерть.

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