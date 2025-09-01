В Перу виявили поховання понад десятка людей зі зв’язаними руками

Розкопки / © скриншот з відео

В Перу археологи виявили поховання понад десятка людей віком близько 2,300 років, яких закопали лицем до землі з руками, зв’язаними за спиною, ймовірно як жертв древнього ритуалу. Це відкриття проливає світло на дивні поховальні ритуали давніх культур на північному узбережжі Перу, зокрема у регіоні Пуема́пе.

Про це пише видання The Independent.

Дослідники, у тому числі науковці з Національного університету Сан-Маркос, припускають, що ці люди могли бути принесені в жертву в межах релігійних обрядів або після збройного конфлікту. Поховані мають сліди насильства: удари по різних частинах тіла, переломи та неприродні пози, що свідчить про насильницьку смерть.

«Спосіб, у який їх розмістили у гробниці, дуже незвичний», — зазначив Генрі Танталеан з Національного університету Сан-Маркос у коментарі Live Science.

За словами Танталеана, який очолює дослідницьку групу з археології андських наук і технологій, поховання «з лицем до землі є рідкісним явищем у доколумбовій історії Анд». Він додав, що, ймовірно, ці люди були жертвами ритуалу, принесеними для поклоніння стародавньому храму, однак їхнє походження та статус залишаються невідомими.

Дослідники припускають, що поховані могли бути місцевими жителями або приїжджими з сусідньої долини. Нові розкопки на археологічному об’єкті Пуема́пе в районі Сан-Педро Льок дозволили виявити нові деталі ритуальної архітектури та підтвердити зв’язок регіону з культом предків у долині Жекетепеке.

Попередні розкопки у 1990-х роках пов’язували історію Пуема́пе з давньою культурою Купіснік. Завдяки сучасним технологіям, зокрема супутниковим знімкам, науковці отримали нову наукову перспективу.

Дослідження показали, що культовий храм Пуема́пе існував близько 1000 року до н.е., а людська активність на цьому місці підтверджується вже з 2200 року до н.е. Археологи вважають, що Пуема́пе міг бути одним із найстаріших ритуальних центрів на північному узбережжі Перу, місцем паломництва та ритуальних поховань, що підтверджує велика цементована площа навколо храму.

Останні розкопки відкрили передню частину древньої будівлі храму, сходи для доступу та стіни, викладені великими кам’яними блоками. Науковці також зібрали зразки давніх рослин та тварин, щоб краще зрозуміти раціон, флору і фауну перуанського узбережжя в давні часи.

