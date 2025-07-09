Вчені знайшли загублене місто віком 3500 років: який вигляд має

У Перу виявили стародавнє місто / © Reuters

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Перуанські археологи оголосили про відкриття стародавнього міста Пеніко на півночі країни, вік якого становить близько 3500 років. Це поселення, розташоване приблизно за 200 км на північ від Ліми на висоті 600 метрів над рівнем моря, вважається важливим торговим центром, що зв’язував тихоокеанське узбережжя з Андами та регіоном Амазонки.

Про це пише BBC Україна.

Дослідники припускають, що Пеніко було засновано між 1800 і 1500 роками до нашої ери, одночасно з розквітом ранніх цивілізацій на Близькому Сході та в Азії. Це відкриття, на думку вчених, допомагає краще зрозуміти долю найдавнішої відомої цивілізації Америки — Караль, яка процвітала близько 5000 років тому у долині Супе.

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Протягом восьми років досліджень на місці Пеніко було виявлено 18 споруд. Зокрема круглі будівлі, церемоніальні храми та житлові комплекси. Також церемоніальні предмети, глиняні скульптури та прикраси з намистин і морських мушель. Археологиня доктор Рут Шейді, яка керувала розкопками, зазначила, що Пеніко розташоване стратегічно на перехресті торгових шляхів, що робить його ключовим для розуміння взаємодії стародавніх громад.

Знімок з повітря археологічної зони на місці Пеніко в Перу/ / © Reuters

Марко Мачакуай з Міністерства культури Перу підкреслив, що Пеніко є прямим продовженням цивілізації Караль, що мала 32 відомі пам’ятки, включаючи піраміди та складні іригаційні системи. Вважається, що цивілізація Караль розвивалася ізольовано від інших ранніх світових цивілізацій. Відкриття Пеніко, за словами доктора Шейді, особливо важливе для розуміння того, що сталося з Каралем після того, як його вразили кліматичні зміни.

Перу відоме своїми численними знаковими археологічними пам’ятками, такими як Мачу-Пікчу та лінії Наска, і відкриття Пеніко додає новий, важливий розділ до історії стародавніх цивілізацій континенту.

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