- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 208
- Час на прочитання
- 2 хв
В Польщі виявили надгробок з лицарем часів Тевтонського ордену (фото)
Під час розкопок у центрі польського Гданська археологи виявили надгробок з зображенням середньовічного лицаря.
У центрі Гданська, під час археологічних розкопок, виявили унікальний надгробок XIII століття із зображенням середньовічного лицаря.
Про це повідомило видання Heritage Daily.
Кам’яна плита завдовжки 150 см виготовлена з готландського вапняку. На рельєфі зображено чоловіка в кольчузі, зі щитом і мечем у руках.
Надгробок оздоблений аркадою — архітектурним елементом, поширеним у пізньому XIII — на початку XIV століття. Археологи зазначають, що хоча наразі невідомо, хто саме там похований, вишуканість зображення та бойова постава фігури можуть свідчити про високий статус померлого.
Розкопки ведуться на території, де у XII столітті стояла дерев’яна церква, а згодом — у 1340 році — збудували цегляний замок Тевтонського ордену. Фортеця стала резиденцією комтура — одного з командирів німецького духовно-військового ордену, який захопив Гданськ у 1308 році.
Представниця ArcheoScan Сільвія Куржинська повідомила, що надгробок буде піднято для подальшого вивчення. Археологи сподіваються, що під ним збереглося поховання.
Крім того, під час розкопок виявили другий надгробок — з пісковика, разом із залишками дерев’яної труни. Плита має ознаки пошкодження та сліди корозії карбонату міді, що може свідчити про наявність металевого предмета біля місця поховання.
Раніше ми писали, що в британській Виндоланді археологи знайшли римські черевики розміром 49 — понад 30 см завдовжки. Знахідка викликала нові питання щодо особистості та походження власника.
Нагадаємо, в Гватемалі археологи виявили три давні міста мая, розташовані у формі трикутника в джунглях Петен. Їх заснували між 1000 і 400 роками до н.е., а населення залишалося там до приблизно 1100 років тому.