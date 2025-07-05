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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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В Польщі виявили надгробок з лицарем часів Тевтонського ордену (фото)

Під час розкопок у центрі польського Гданська археологи виявили надгробок з зображенням середньовічного лицаря.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Надгробок

Надгробок / © PAP

У центрі Гданська, під час археологічних розкопок, виявили унікальний надгробок XIII століття із зображенням середньовічного лицаря.

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Кам’яна плита завдовжки 150 см виготовлена з готландського вапняку. На рельєфі зображено чоловіка в кольчузі, зі щитом і мечем у руках.

Надгробок оздоблений аркадою — архітектурним елементом, поширеним у пізньому XIII — на початку XIV століття. Археологи зазначають, що хоча наразі невідомо, хто саме там похований, вишуканість зображення та бойова постава фігури можуть свідчити про високий статус померлого.

Розкопки ведуться на території, де у XII столітті стояла дерев’яна церква, а згодом — у 1340 році — збудували цегляний замок Тевтонського ордену. Фортеця стала резиденцією комтура — одного з командирів німецького духовно-військового ордену, який захопив Гданськ у 1308 році.

Представниця ArcheoScan Сільвія Куржинська повідомила, що надгробок буде піднято для подальшого вивчення. Археологи сподіваються, що під ним збереглося поховання.

Крім того, під час розкопок виявили другий надгробок — з пісковика, разом із залишками дерев’яної труни. Плита має ознаки пошкодження та сліди корозії карбонату міді, що може свідчити про наявність металевого предмета біля місця поховання.

Раніше ми писали, що в британській Виндоланді археологи знайшли римські черевики розміром 49 — понад 30 см завдовжки. Знахідка викликала нові питання щодо особистості та походження власника.

Нагадаємо, в Гватемалі археологи виявили три давні міста мая, розташовані у формі трикутника в джунглях Петен. Їх заснували між 1000 і 400 роками до н.е., а населення залишалося там до приблизно 1100 років тому.

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