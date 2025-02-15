В Темзі виявили людські останки, яким понад 4000 років: загадка давніх поховань

Вчені проаналізували радіовуглецеве датування 30 скелетів, знайдених у Темзі, щоб встановити період і можливі причини цих загадкових поховань.

Протягом останніх двох століть з дна річки Темзи в Англії дістали сотні людських кісток, і нове дослідження вказує, що більшість із них належать до бронзового та залізного віків. Проте залишається загадкою, чому давні люди скидали тіла в річку.

Про це пише Live Science.

28 січня в журналі Antiquity опублікували результати дослідження, у якому вчені проаналізували радіовуглецеве датування 30 скелетів, знайдених у Темзі, щоб встановити період і можливі причини цих загадкових поховань.

"Більшість людей, зокрема й жителі Лондона, були шоковані, коли дізналися, що в Темзі виявлено сотні людських останків", — розповіла виданню Live Science провідна авторка дослідження Нікола Артур, кураторка Музею природничої історії в Лондоні. За її словами, людські скелети доволі часто знаходять у водоймах Північно-Західної Європи, але масове скупчення таких кісток у Темзі є унікальним.

Вчені почали досліджувати останки з Темзи ще у XIX столітті. Спочатку висувалися припущення, що це жертви битв між кельтами та римлянами. Наприкінці XX століття з’явилася теорія, що більшість тіл могли потрапити у воду внаслідок ерозії прибережних поховань або через утоплення.

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"Головне питання — як саме ці кістки опинилися в річці", — пояснила Артур. Щоб краще зрозуміти це, вчені провели десятки радіовуглецевих аналізів.

Результати показали, що знайдені останки датуються періодом від 4000 року до н. е. до 1800 року н. е., що охоплює майже 6000 років. Проте більшість із них походять з бронзового (2300–800 роки до н. е.) та залізного віків (800 рік до н. е. – 43 рік н. е.) і були знайдені у верхній течії Темзи.

Попри нові дані, питання про те, чому давні жителі скидали тіла в річку, залишається відкритим. Дослідники припускають, що це могло бути частиною ритуальних поховань або жертвопринесень. Подальші дослідження можуть допомогти розкрити цю таємницю.