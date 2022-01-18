В Туреччині дощем розмило захоронення періоду Римської імперії

Фрагменти знайдених людських решток передали до музею Маніси.

На заході Туреччини, у провінції Маніса, в результаті зсуву ґрунту після дощу в лісі знайшли захоронення періоду Римської імперії.

Про це повідомляє телеканал CNN Türk.

Під час патрулювання біля населеного пункту Акчапинар в районі Тургутлу провінції Маніса на місці зсуву ґрунту правоохоронці знайшли людські кістки.

Після експертизи, проведеної представниками музею Маніси за вказівкою прокурора, стало відомо про те, що знайдені рештки датуються Римським періодом. Найімовірніше, на цьому місці було давнє захоронення.

Повідомляється, що чотири фрагменти кісток були передані до музею Маніси. Територію, де їх було знайдено, взяли під охорону.

Нагадаємо, на Львівщині археологи виявили нові артифакти часів Римської імперії поблизу с. Карів Червоноградського району. Серед знайденого, зокрема є людські останки і фрагменти двох скляних кубків, які є унікальними для України.

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