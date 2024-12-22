В Україні навчають штучний інтелект ухвалювати рішення на полі бою — Reuters

Штучний інтелект під час війни застосовують, щоб швидко ідентифікувати цілі, скануючи зображення.
В Україні відео з бойових безпілотників використовують для навчання моделей ШІ тактиці ведення бою, виявлення цілей і оцінки ефективності систем озброєння.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на засновника платформи “Очі” Олександра Дмитрієва.
За його словами, некомерційна українська цифрова система “Очі” централізує та аналізує відео з понад 15 000 екіпажів безпілотників, які працюють на передовій. Уже зібрано 2 млн годин відео бойових дій. Це надає життєво важливі дані для навчання ШІ.
“Це їжа для ШІ: якщо ви хочете навчити ШІ, ви даєте йому 2 мільйони годин [відео], це стане чимось надзвичайним”, - зауважив український фахівець.
За словами Дмитрієва, кадри з фронту можуть бути використані для навчання моделей ШІ тактиці ведення бою, виявлення цілей і оцінки ефективності систем озброєння.
“По суті, це досвід, який можна перетворити на математику”, — сказав він, додавши, що програма ШІ може вивчати траєкторії та кути, під якими зброя є найбільш ефективною.
У середньому, за словами Дмитрієва, кожен день додається п’ять-шість терабайт нових даних у результаті боїв.
Дмитрієв сказав, що спілкувався з представниками деяких іноземних союзників України, які висловили інтерес до його системи “Очі”, але відмовився надати подробиці.
Нагадаємо, нещодавно українські військові вперше провели наземну атаку лише з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV. Позиції окупаційних військ були успішно знищені.
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